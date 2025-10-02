باشگاه استقلال برای لغو و تجدیدنظر در حکم منتظر محمد به دادگاه عالی ورزش (CAS)، اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال اعلام کرد: فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) حکمی مبنی بر محرومیت باشگاه استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی صادر کرده است. این حکم در پی فسخ یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد «منتظر محمد» بازیکن عراقی و در دوران حفاظت‌شده بازیکن صادر شده است؛ اتفاقی که در دوره‌های گذشته و زیر نظر مدیرانی رخ داده که اتفاقا خود مدعی برخورداری از دانش و آگاهی حقوقی بودند.

صدور این حکم در شرایطی است که هواداران استقلال همچنان از نتیجه تلخ دیدار شب گذشته دلگیر بودند و این موضوع، نگرانی و ناراحتی آنان را دوچندان کرده است.

باشگاه استقلال ضمن ابراز تأسف از تبعات ناشی از تصمیمات گذشته، تأکید می‌کند که از طریق معاونت حقوقی خود و با ارائه اعتراض به دادگاه عالی ورزش (CAS)، تمامی اقدامات قانونی لازم را برای لغو و تجدیدنظر در این حکم پیگیری خواهد کرد.