باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزان_ سید رضا صالحامیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه شورای اداری در کهگیلویه، اظهار کرد: پر کردن شکاف برای استان کهگیلویه و بویراحمد و سرمایهگذاران از طریق نخبگان نکتهای است که باید به آن پرداخته شود.
وی با یادآوری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ایثار و مقاومت و شهادت آن روزها را باعث امنیت امروز جامعه عنوان و تصریح کرد: دولت در جنگ ۱۲ روزه کالاهای اساسی را در ۳۱ استان کشور تامین کرد و تمام جایگاههای سوخت در کشور فعال بودند.
صالحامیری با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه علاوه بر حمله به اماکن نظامی، صدا و سیمای ما را تخریب کرد گفت: با انسجام دولت، رهبر و ملت با دشمن مقابله کردیم و کسانی که امروز بر طبل تفرقه بکوبند بدانند در زمین دشمن بازی میکنند.
وی در ادامه صحبتهای خود از پیگیری برای بافت تاریخی بلادشاپور دهدشت خبر داد و با بیان اینکه این بافت از افتخارات این شهر است اما از ظرفیتهای آن استفاده نشده است گفت: باید با پژوهش لایههای تاریخی آن را شناسایی و تصویر زیبای کهگیلویه را به ایران و جهانیان نشان دهیم.
وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمیتواند نیازهای این بافت را بپردازد اظهار کرد: اختیار دولت در حال تفویض به استانداران است و استانداران میتوانند در سطح استان به مثابه یک دولت کوچک عمل کنند.
وی از جلسات مشترک وزیر میراث فرهنگی با نماینده کهگیلویه و کادر استانداری برای احیای بافت تاریخی دهدشت در تهران خبر داد و بیان کرد: صدور مجوزها و تخصیص اعتبار لازم را به استاندار تفویض کردم و دیگر نیازی نیست سرمایهگذار به تهران بیاید.