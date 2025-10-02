باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد، این نهاد از شنبه (۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) عرضه اسکناس ارز را با رویکردی جدید تقویت خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، قادر خواهند بود از اسکناس ارز نیز برای تأمین نیاز‌های وارداتی خود بهره‌مند شوند.

طبق اطلاعیه بانک مرکزی، اسکناس ارزی مورد نیاز این گروه از فعالان اقتصادی از طریق صادرکنندگان و همچنین بانک مرکزی تأمین خواهد شد. این اقدام به‌ویژه برای واردات خرد، که بخش مهمی از نیاز بازار و زنجیره تأمین کالا‌های اساسی را تشکیل می‌دهد، طراحی شده است.

مقام‌های بانک مرکزی تاکید کرده‌اند افزایش عرضه اسکناس ارز علاوه بر روان‌سازی تجارت خارجی، به کاهش فشار بر بازار آزاد، شفافیت بیشتر در مبادلات و اطمینان خاطر بازرگانان در مسیر تامین ارز کمک خواهد کرد.