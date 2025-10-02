باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، اظهار داشت که آمریکا و رژیم تروریستی رژیم تروریستی اسرائیل «اعتراف برخی کشور‌های اروپایی به دولت فلسطین را نادیده می‌گیرند» و از طریق بند‌هایی در «طرح ترامپ» که هدف آن خلع سلاح مقاومت و آواره کردن مبارزان از نوار غزه است، در تلاشند تا این منطقه را به مکانی خالی از هرگونه حضور مقاومتی فلسطینیان تبدیل کنند.

سید الحوثی، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را مسئول خشونت و توحش در نوار غزه دانست و حجم جنایات این رژیم تروریستی با شراکت آمریکا را شرم‌آور و فجیع توصیف کرد و گفت: «این جنایات به سطح هولناک و وحشتناکی رسیده است.» او اشاره کرد که بیانیه اخیر آمریکا در واکنش به هیاهو و انزجار جهانی از «وحشیگری و نسل‌کشی» صورت گرفته توسط رژیم تروریستی اسرائیل با شراکت آمریکا صادر شده است.

او افزود که اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل شامل گرسنگی دادن به نوزادان و هدف قرار دادن راحت ساکنان غزه است، تا حدی که دولت‌ها و نظام‌ها از ابراز انزجار خود شرمگین هستند. او خاطرنشان کرد که حتی اقدام برخی کشور‌ها به اعتراف ظاهری به دولت فلسطین، بیانگر همین انزجار است.

رهبر انصارالله تاکید کرد که «طرح ترامپ» که به نتانیاهو ارائه شده، شامل بند‌هایی است که اهداف رژیم تروریستی اسرائیل را محقق می‌کند. او گفت: «اعتراف ترامپ به پایتخت بودن قدس برای اسرائیل و تصمیمات قبلی او در چارچوب همین رویکرد خطرناکی است که به دنبال مصادره حقوق فلسطینی‌ها و سلب حق اداره و دفاع از خود از مردم غزه است.»

ناوگان صمود و تلاش برای شکستن محاصر

سید الحوثی همچنین «ناوگان صمود» را یک شکل برجسته و نمادین از همبستگی خواند و گفت که تلاش‌ها برای شکستن محاصره با وجود خطرات بزرگ ادامه دارد. او اشاره کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به حمله به این کاروان‌ها، بازداشت فعالان و مصادره کمک‌ها عادت کرده است، در حالی که فعالان در رسوا کردن اقدامات این رژیم و جلب توجه جهان به رنج مردم فلسطین موفق بوده‌اند. او گفت که تحرکات فعالان برای شکستن محاصره، سی و هشتمین تلاش همبستگی است.

موسسه اسرائیلی-آمریکایی غزه، ابزاری برای کشتار فلسطینیان

سید الحوثی اظهار داشت که آنچه «موسسه انسانی غزه» نامیده می‌شود، عنوانی فریبنده است. او توضیح داد که اقدامات آمریکا با هدف وانمود کردن به تلاش برای کاهش رنج مردم فلسطین، در واقع برای خدمت به اهدافی است که به نفع رژیم تروریستی اسرائیل است و به کشتار و نقض کرامت فلسطینی‌ها کمک می‌کند.

او تاکید کرد که این موسسه «ابزاری از ابزار‌های کشتار و نقض حقوق» است و ابتکارات آمریکا پوششی برای شراکت خود با رژیم تروریستی اسرائیل در هدف قرار دادن غیرنظامیان و تحمیل گرسنگی و آوارگی است.

فشار‌های جهانی و فعالیت‌های مردمی: از اروپا تا آمریکای لاتین

سید الحوثی خاطرنشان کرد که «هیاهوی جهانی و فعالیت‌های مردمی در اروپا، آمریکا، استرالیا و ... یک فشار مستمر برای حمایت از مردم فلسطین است.» او افزود که تحرکات مردمی، از جمله فعالیت‌های کارگران و اتحادیه‌های بندر‌ها در ایتالیا، بر مواضع برخی نظام‌ها تاثیر گذاشته و آنها را شرمنده کرده است. وی به موفقیت کارگران ایتالیایی در جلوگیری از صادرات محموله سوخت به رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد و از موضع رئیس‌جمهور کلمبیا که خواستار تشکیل «ارتش آزادی‌بخش فلسطین» و قطع روابط با رژیم تروریستی اسرائیل شد، تمجید کرد و مواضع بسیاری از رهبران جهان عرب و اسلام را در سطح این موضع این فرد کلمبیایی ندانست.

یمن و عملیات نظامی: پشتیبانی موثر و مستمر

سید الحوثی بر ادامه عملیات «پشتیبانی» یمن، در چارچوب آنچه آن را «نبرد فتح موعود و جهاد مقدس» نامید، تاکید کرد. وی اشاره کرد که عملیات این هفته شامل ۱۸ عملیات موشکی و پهپادی، از جمله حملات به اهداف رژیم تروریستی اسرائیل در دریا و همچنین مقابله با عملیات دریایی دشمن بوده است.

رهبر انصارالله یمن ذکر کرد که نیروهای دریایی یمن یک کشتی نقض‌کننده ممنوعیت کشتیرانی به سمت رژیم تروریستی اسرائیل بود را هدف قرار دادند و تعداد کشتی‌های هدف قرار گرفته در عملیات پشتیبانی یمن از غزه به ۲۲۸ فروند رسید. رقمی که جدیت و تاثیر موضع یمن را نشان می‌دهد.

او گفت که این عملیات‌ها در تعطیلی بندر‌ام الرشراش (ایلات) و ایجاد خسارات اقتصادی برای دشمن موثر بوده و نشانگر استراتژیکی در منع کشتیرانی از طریق دریای سرخ به باب‌المندب و خلیج عدن داشته است.

تظاهرات مردمی یمن در حمایت از غزه

سید الحوثی تایید کرد که تظاهرات مردمی یمن در هفته گذشته به ۱۴۱۶ تظاهرات و تجمع رسیده است و روز جمعه پس از تجاوز اسرائیل به یمن، شاهد حضور میلیونی و پرافتخار مردم بود. وی بر ادامه همگرایی از طریق روش‌های مختلف از جمله دوره‌ها، مانورها، رژه‌ها و راهپیمایی‌های نظامی در تعدادی از استان‌ها تاکید کرد.

او ادامه فعالیت‌های بسیجی در این کشور را «متصل به خدا» و جهاد در راه خدا دانست و گفت که موضع مردم بر اساس ارزش‌های دینی، انسانی و اخلاقی است، در حالی که تسلیم شدن را عامل ذلت، هلاک شدن و نسل‌کشی قلمداد کرد. رهبر انصارالله یمن در پایان بر این تاکید کرد که مقابله با تجاوز و ایستادگی در کنار مردم فلسطین یک واجب ایمانی و انسانی است و از مردم خواست تا فشار مردمی و سیاسی بر نظام‌ها و دولت‌های متخلف یا همدست را ادامه دهند.

منبع: المیادین