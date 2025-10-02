باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش جوانان «جیل زد ۲۱۲» امروز پنجشنبه، خواستار تظاهرات «مسالمتآمیز» جدید در مراکش شد. این درخواست پس از یک شب خونین که به کشته شدن ۳ نفر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی منجر شد، برای مطالبه بهبود خدمات عمومی صورت میگیرد.
این جنبش در پلتفرم «دیسکورد» اعلام کرد که «تظاهرات مسالمتآمیز» برای طرح همان خواستهها، که مهمترین آنها «آموزش شایسته انسان و بدون نابرابری» و «سلامت برای هر شهروند بدون استثناء» است، برگزار خواهد شد.
نام این جنبش ترکیبی از «نسل زد» (Génération Z) یعنی گروه سنی اعضای آن که متولدین اواخر دهه آخر قرن گذشته و اوایل دهه اول قرن حاضر هستند، و عدد ۲۱۲ که کد بینالمللی تماس تلفنی مراکش است، میباشد.
در همین راستا، مراکش امروز از کشته شدن سه نفر «در جریان اقدامات خشونتآمیزی» که شامگاه چهارشنبه چندین شهر کوچک مراکش را در جریان اعتراضات برای بهبود سیستمهای آموزشی و بهداشتی فرا گرفت، ابراز تأسف کرد.
عزیز اخنوش، نخستوزیر مراکش در اولین اظهارنظر خود از زمان آغاز اعتراضات که توسط گروه «جیل زد ۲۱۲» از شنبه گذشته فراخوانده شده بود، گفت: «متأسفانه کشته شدن سه نفر در پی حوادث ناگواری که طی دو روز گذشته شاهد بودیم، به ثبت رسید.»
از سوی دیگر، رشید الخلفی، سخنگوی وزارت کشور مراکش اشاره کرد که این سه نفر که هویتشان فاش نشده، هنگام تلاش برای «یورش» به یک مقر ژاندارمری در جنوب کشور، توسط نیروهای ژاندارمری و راستای قانون «در دفاع از خود» کشته شدند. پیش از این، آمار اولیه از کشته شدن دو نفر در این حمله حکایت داشت.
این حادثه خطرناکترین رویداد از زمان آغاز اعتراضات در روز شنبه، به دعوت این گروه جوانان است که اعضای آن همچنان ناشناس هستند و خود را «فضایی برای بحث و گفتوگو» پیرامون مسائلی، چون سلامت، آموزش و مبارزه با فساد توصیف میکند.
منبع: الاخبار