باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رژیم اسرائیل شب گذشته ناوگان صمود را که به دنبال امدادرسانی برای مردم غزه بود، در حدود صد کیلومتری این باریکه و در آب‌های بین‌المللی متوقف کرد.

این اقدام از سوی بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی «غیرقانونی» تلقی شده و امروز اعتراضات مردمی را در بسیاری از کشورها، از جمله کشور‌های اروپایی برانگیخته است.

در همین راستا، مردم در کشور‌های فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایرلند به خیابان‌ها آمدند و با اهتزاز پرچم فلسطین و پلاکارد‌های اعتراضی، خشم خود را نشان دادند.

گفته شده دست کم ۴۴ کشور در ناوگان ۵۰۰ نفره صمود حضور داشتند و شهروندانی از انگلیس، بلژیک، مالزی، ترکیه و کلمبیا به سمت غزه حرکت می‌کردند.

در واکنش به توقیف ناوگان صمود، اتحادیه‌های ایتالیایی نیز خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه برای نشان دادن همبستگی خود با مردم فلسطین شده‌اند.

منبع: الجزیره