آفریقای جنوبی امروز خواستار آزادی فوری ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا و دیگر فعالان حاضر در «ناوگان بین المللی صمود» شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آفریقای جنوبی امروز پنج‌شنبه، از رژیم تروریستی اسرائیل خواست تا فعالان حاضر در «ناوگان بین المللی صمود» از جمله ماندلا ماندلا (نام واقعی: نکوسی زوِلِیویلیلی ماندلا)، نوه نلسون ماندلا، مبارز فقید آفریقای جنوبی را آزاد کند. این کشور تاکید کرد که «توقیف کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه توسط اسرائیل، جنایتی خطرناک و نقض قوانین بین‌المللی است.»

آفریقای جنوبی پیش از این نیز شکایتی علیه رژیم تروریستی اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرده و آن را به دلیل جنگ ویرانگر در غزه، به «نسل‌کشی» متهم کرده بود.

سیریل رامافوزا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای که توسط رویترز منتشر شد، گفت: «توقیف ناوگان بین المللی صمود، یک جنایت خطرناک دیگر است که اسرائیل علیه همبستگی و احساسات جهانی با هدف کاهش رنج در غزه و تقویت صلح در منطقه مرتکب می‌شود.»

او افزود: «توقیف این ناوگان در آب‌های بین‌المللی توسط نیرو‌های اسرائیلی، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را که بر لزوم ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تاکید دارد، نقض می‌کند.»

شایان ذکر است که ماندلا پیش از ترک آفریقای جنوبی برای پیوستن به ناوگان بین المللی صمود گفته بود: «زندگی فلسطینی‌ها تحت اشغال اسرائیل، بدتر از هر چیزی است که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی تحت رژیم آپارتاید با آن مواجه بودند.»

منبع: المیادین

برچسب ها: آفریقای جنوبی ، ناوگان آزادی ، نوه ماندلا
خبرهای مرتبط
همه کشتی‌های ناوگان صمود رهگیری شدند
مفتی اعظم عمان: حمله به ناوگان صمود تجاوز به انسانیت است
حرکت ۴۵ قایق از ترکیه در واکنش به توقیف «ناوگان صمود»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
نفهمیدیم علت مرگ سفیرشون تو فرانسه چی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
واقعا لیاقت نوه ماندلا بودن را دارد
۰
۱
پاسخ دادن
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
آخرین اخبار
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است
وزیر خارجه پاکستان: طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه «مال ما نیست»
هند و چین پرواز‌های مستقیم را پس از ۵ سال تعلیق از سر می‌گیرند
ترامپ: آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است
آتش‌سوزی عظیم در پالایشگاه شورون در نزدیکی لس‌آنجلس
بازداشت جاسوس موساد در ترکیه
بلینکن ادعا کرد بایدن پایه‌های طرح غزه ترامپ را ریخت
ائتلاف بولیواری: حمله اسرائیل به ناوگان غزه «دزدی دریایی مدرن» است
۱۱ کشتی دیگر برای شکستن محاصره اسرائیل به سمت غزه حرکت کردند
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
مقام حماس: به زودی به طرح ترامپ برای غزه پاسخ خواهیم داد
رشوه آمریکا به لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله 
حمله لاپید به نتانیاهو: توافق نظامی آمریکا و قطر تحقیر اسرائیل است
تقدیر نتانیاهو از ارتش اسرائیل به دلیل حمله به ناوگان صمود
گزارش‌های ضد و نقیض از پاسخ احتمالی حماس به طرح ترامپ 
اتحادیه اروپا: از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنیم
کلمبیا: گروگان‌گیری امدادگران، دموکراسی را بی‌معنا می‌کند
کرملین: روسیه تهدیدی برای اروپا نیست
نشست تخصصی بررسی مهاجران افغانستانی و چالش‌های رسانه‌ای در تهران
مصر: تلاش می‌کنیم حماس طرح ترامپ را بپذیرد
تظاهرات بزرگ در پاریس علیه سیاست‌های اقتصادی مکرون
پوتین خطاب به سران غرب: آرام باشید!
آفریقای جنوی از اسرائیل خواست «نوه ماندلا» را آزاد کند
اعتراضات در سراسر اروپا علیه توقیف ناوگان صمود + تصاویر
فراخوان‌های جدید برای تظاهرات در مراکش
سید الحوثی: ترامپ به دنبال تهی کردن غزه از مقاومت است
کاخ سفید: انتظار داریم حماس پیشنهاد ترامپ را بپذیرد
اردوغان: توقیف ناوگان کمک‌رسانی غزه «دزدی دریایی» است
حرکت ۴۵ قایق از ترکیه در واکنش به توقیف «ناوگان صمود»