آفریقای جنوبی امروز خواستار آزادی فوری ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا و دیگر فعالان حاضر در «ناوگان بین المللی صمود» شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آفریقای جنوبی امروز پنجشنبه، از رژیم تروریستی اسرائیل خواست تا فعالان حاضر در «ناوگان بین المللی صمود» از جمله ماندلا ماندلا (نام واقعی: نکوسی زوِلِیویلیلی ماندلا)، نوه نلسون ماندلا، مبارز فقید آفریقای جنوبی را آزاد کند. این کشور تاکید کرد که «توقیف کشتیهای حامل کمکهای بشردوستانه برای غزه توسط اسرائیل، جنایتی خطرناک و نقض قوانین بینالمللی است.»
آفریقای جنوبی پیش از این نیز شکایتی علیه رژیم تروریستی اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح کرده و آن را به دلیل جنگ ویرانگر در غزه، به «نسلکشی» متهم کرده بود.
سیریل رامافوزا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی در بیانیهای که توسط رویترز منتشر شد، گفت: «توقیف ناوگان بین المللی صمود، یک جنایت خطرناک دیگر است که اسرائیل علیه همبستگی و احساسات جهانی با هدف کاهش رنج در غزه و تقویت صلح در منطقه مرتکب میشود.»
او افزود: «توقیف این ناوگان در آبهای بینالمللی توسط نیروهای اسرائیلی، حکم دیوان بینالمللی دادگستری را که بر لزوم ورود بدون مانع کمکهای بشردوستانه تاکید دارد، نقض میکند.»
شایان ذکر است که ماندلا پیش از ترک آفریقای جنوبی برای پیوستن به ناوگان بین المللی صمود گفته بود: «زندگی فلسطینیها تحت اشغال اسرائیل، بدتر از هر چیزی است که سیاهپوستان در آفریقای جنوبی تحت رژیم آپارتاید با آن مواجه بودند.»
منبع: المیادین