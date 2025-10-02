وزیر راه و شهرسازی گفت:توسعه اقتصاد دریا محور، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم خواهد بود که این راهبرد پیگیری خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: هدف از این سفر که مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت چهاردهم انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: هدف از حضور در بوشهر، توسعه اقتصادی بر پایه دریا و محوریت اقتصاد دریا است. این موضوع از جمله مواردی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور قرار دارد.

او بیان کرد: در این سفر، بازدیدهایی از بندر بوشهر و پروژه‌های ریلی انجام خواهد شد که به اتصال این استان به بنادر دیگر و همچنین آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها کمک می‌کند. 

وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوعات مربوط به راه و نقاط حادثه‌خیز در استان و همچنین مسائل مسکن اشاره کرد و اعلام کرد که این موضوعات در برنامه بازدیدها بررسی خواهند شد.

وی به  خاطر پیگیری‌هایشان برای انجام این سفر تشکر کرد و اعلام کرد که مطالبات زیادی در استان وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

وی افزود  فرصتی برای بررسی و برنامه‌ریزی در زمینه توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های این استان است امیدواریم که با نتیجه‌گیری مثبت از این بازدیدها، اقدامات لازم به سرعت انجام شود.

Brazil
منصور
۰۸:۲۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
اگه تونستی فرق قطار با کشتی را بگی / میدونم که با پارتی بازی به وزارت نرسیدی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
وام ودیعه مسکن چی شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۱۰ مهر ۱۴۰۴
شما فعلا" آسفالت جاده ها را تعمیر کن دریانوردی پیشکش!
۱
۴
پاسخ دادن
