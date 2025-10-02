باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: هدف از این سفر که مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت چهاردهم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از حضور در بوشهر، توسعه اقتصادی بر پایه دریا و محوریت اقتصاد دریا است. این موضوع از جمله مواردی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور قرار دارد.

او بیان کرد: در این سفر، بازدیدهایی از بندر بوشهر و پروژه‌های ریلی انجام خواهد شد که به اتصال این استان به بنادر دیگر و همچنین آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوعات مربوط به راه و نقاط حادثه‌خیز در استان و همچنین مسائل مسکن اشاره کرد و اعلام کرد که این موضوعات در برنامه بازدیدها بررسی خواهند شد.

وی به خاطر پیگیری‌هایشان برای انجام این سفر تشکر کرد و اعلام کرد که مطالبات زیادی در استان وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

وی افزود فرصتی برای بررسی و برنامه‌ریزی در زمینه توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های این استان است امیدواریم که با نتیجه‌گیری مثبت از این بازدیدها، اقدامات لازم به سرعت انجام شود.