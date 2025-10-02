باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز در سخنرانی خود در نشست عمومی مجمع بین‌المللی گفت‌وگوی «والدای» (Valdai)، سران غربی را که اخیرا کنترل خود را به شدت از دست داده‌اند، مخاطب قرار داد و از آنها خواست که آرامش و متانت خود را حفظ کنند.

رئیس‌جمهور روسیه خطاب به سران غربی گفت: «آرام باشید و با آسودگی بخوابید و در نهایت، تلاش کنید به مشکلات داخلی خود بپردازید.»

پوتین، کشور‌های غربی را متهم کرد که در تلاشند تا سلطه مطلق خود را بر دیگران تحمیل کنند، اما تاکید کرد که هیچ تصمیم یک‌جانبه‌ای در جهان که منافع دیگران را در نظر نگیرد، ممکن نیست. او خاطرنشان کرد که تمام تلاش‌ها برای دیکته کردن آنچه کشور‌های دیگر باید انجام دهند، به شکست انجامیده است.

رئیس‌جمهور روسیه متذکر شد که جهان با خطرات متعددی روبه‌رو است و زمان دیکته کردن به سر آمده است. وی افزود: «در پایان قرن بیستم، قدرت آمریکا و متحدانش به اوج خود رسید، اما هیچ قدرتی وجود ندارد و نخواهد داشت که بتواند بر جهان مسلط شود.»

پوتین اشاره کرد که روسیه آماده همکاری مشترک با شرکای غربی بود، اما آنها عدم آمادگی خود را برای دست کشیدن از کلیشه‌ها نشان دادند.

بحران فلسطین و طرح ترامپ

پوتین به این موضوع اشاره کرد که «روسیه از طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مورد فلسطین مطلع شده است و به نظر می‌رسد نوری در انتهای تونل وجود دارد.»

او در این نشست، در خصوص درگیری‌های خاورمیانه گفت: «به نظر من هنوز نوری در انتهای تونل هست»، و تاکید کرد که «درگیری فلسطین و اسرائیل را نمی‌توان به روش‌های غربی حل کرد.»

منبع: