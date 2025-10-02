مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت : بر اثر بارش باران ۱۰۰واحد مسکونی شهرستان بندر انزلی درگیر آب گرفتگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محمد علی ویشگاهی ،‌مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه با توجه به هشدار هواشناسی در گیلان ، شاهد بارش باران در همه شهرستان های استان بودیم ، گفت : بندر انزلی در این مدت بیشترین بارش را به خود اختصاص داده است.‌

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه امروز شاهد آب گرفتگی معابر و منازل در شهرستان بندر انزلی بودیم ، گفت : ۱۰۰ واحد شهرستان بندر انزلی درگیر آب گرفتگی شده که از این مجموع ۲۵ واحد آب به داخل منازل رفته است.

وی افزود: خانوار های که در شهرستان بندر انزلی به آب گرفتگی دچار شده اند توسط تیم های از شهرداری و هلال احمر اسکان داده می شوند‌.

ویشگاهی با اشاره به اینکه همه ارگان ها پای کار هستند و برای هدایت و کمک رسانی فعالند،‌ خاطر نشان کرد: هزینه خسارت وارده این سیلاب در شهرستان بندر انزلی توسط تیم ارزیابی بعد از فرو کش شدن آب اعلام خواهد شد.‌