باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده شامگاه پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در پایان سفر خود به ترکیه درباره دستاورد‌های این سفر گفت: تبادل نظری در حوزه امنیت مرزی و همچنین در رابطه با تهدید‌هایی که رژیم صهیونی اخیرا برای همه کشور‌های منطقه ایجاد کرده است و در ادامه در رابطه با سوریه صحبت کردیم که به نظر من سفر خوبی بود چرا که مدت‌ها بود اصلا در این راستا با هم نشستی نداشتیم و تبادل‌نظر نکرده بودیم.

وی درباره این که نظر‌های طرف ایرانی و ترکیه به یکدیگر نزدیک است، افزود: اشتراکات طرفین، بسیار بیشتر از اختلافات است.

وزیر دفاع درباره تجهیزات آورده شده به منطقه به ویژه از طرف آمریکا که ممکن است در کشور و منطقه، نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، گفت: چه ترابری داشته باشند و چه نداشته باشند، اما به عنوان یک بخش نظامی باید به طور مرتب آماده دفاع از کشورمان باشیم.

سرتیپ نصیرزاده افزود: سایر بخش‌های کشور نباید تحت تاثیر عملیات روانی موضوع قرار بگیرند. بخش اعظمی از این تحرکات، عملیات روانی است. این که مدام تکرار می‌کنند حمله خواهد شد، می‌خواهند جامعه را دچار معضل کنند. ثبات اقتصادی را برهم بزنند و این بخشی از جنگ است.

وزیر دفاع به مردم توصیه کرد که مراقب جنگ روانی باشند و گفت: باید به زندگی خود بپردازیم، کار‌های اقتصادیمان را انجام دهیم و جامعه رو به توسعه باشد اگر هم جنگی به ما تحمیل شد وظیفه ما نظامیان این است که دفاع کنیم و دفاع هم می‌کنیم. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه دفاع کردیم و دشمن وادار به آتش‌بس شد.

وی در مورد کاروان جهانی صمود هم گفت: این کاروان در واقع یک نماد از اراده جامعه بین‌الملل هست. رژیم صهیونیستی با آن مقابله کرد هیچ خط قرمزی برای این رژیم جود ندارد، اما دنیا آگاه شد که با چه تهدید بزرگی مواجه‌اند و مردم دنیا قطعاً در این راستا باز هم حرکت‌های این‌چنینی را خواهند دید.

منبع: ایرنا