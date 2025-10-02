وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تاکید برای که مردم حواسشان به جنگ روانی دشمن باشد گفت: باید دائما آماده دفاع از کشور باشیم اگر هم جنگی به ما تحمیل شد وظیفه ما نظامیان این است که دفاع کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده شامگاه پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در پایان سفر خود به ترکیه درباره دستاورد‌های این سفر گفت: تبادل نظری در حوزه امنیت مرزی و همچنین در رابطه با تهدید‌هایی که رژیم صهیونی اخیرا برای همه کشور‌های منطقه ایجاد کرده است و در ادامه در رابطه با سوریه صحبت کردیم که به نظر من سفر خوبی بود چرا که مدت‌ها بود اصلا در این راستا با هم نشستی نداشتیم و تبادل‌نظر نکرده بودیم.

وی درباره این که نظر‌های طرف ایرانی و ترکیه به یکدیگر نزدیک است، افزود: اشتراکات طرفین، بسیار بیشتر از اختلافات است.

وزیر دفاع درباره تجهیزات آورده شده به منطقه به ویژه از طرف آمریکا که ممکن است در کشور و منطقه، نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، گفت: چه ترابری داشته باشند و چه نداشته باشند، اما به عنوان یک بخش نظامی باید به طور مرتب آماده دفاع از کشورمان باشیم.

سرتیپ نصیرزاده افزود: سایر بخش‌های کشور نباید تحت تاثیر عملیات روانی موضوع قرار بگیرند. بخش اعظمی از این تحرکات، عملیات روانی است. این که مدام تکرار می‌کنند حمله خواهد شد، می‌خواهند جامعه را دچار معضل کنند. ثبات اقتصادی را برهم بزنند و این بخشی از جنگ است.

وزیر دفاع به مردم توصیه کرد که مراقب جنگ روانی باشند و گفت: باید به زندگی خود بپردازیم، کار‌های اقتصادیمان را انجام دهیم و جامعه رو به توسعه باشد اگر هم جنگی به ما تحمیل شد وظیفه ما نظامیان این است که دفاع کنیم و دفاع هم می‌کنیم. همانطور که در جنگ ۱۲ روزه دفاع کردیم و دشمن وادار به آتش‌بس شد.

وی در مورد کاروان جهانی صمود هم گفت: این کاروان در واقع یک نماد از اراده جامعه بین‌الملل هست. رژیم صهیونیستی با آن مقابله کرد هیچ خط قرمزی برای این رژیم جود ندارد، اما دنیا آگاه شد که با چه تهدید بزرگی مواجه‌اند و مردم دنیا قطعاً در این راستا باز هم حرکت‌های این‌چنینی را خواهند دید.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر دفاع ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع: روابط دفاعی ایران و ترکیه نیازمند ارتقاء است
وزیر دفاع ایران به ترکیه سفر کرد
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: بیانیه گروه ۷ علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه‌یافته تلقی شود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح از سحر امامی
برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
دستور عارف به رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
آخرین اخبار
وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم
دستور عارف به رسیدگی فوری به مصدومان حادثه انفجار دانشگاه تهران
سردار نائینی: عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود/ اصابت دقیق موشک‌ها دشمن صهیونی را غافلگیر کرد
کوتاهی شورای عالی شهرسازی در الحاق زمین؛ مجلس باید با طرح دو یا سه‌فوریتی وارد عمل شود
برگزاری اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
بقائی: بیانیه گروه ۷ علیه ایران، قلب واقعیت و مزورانه است
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خاتمه‌یافته تلقی شود
تقدیر معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح از سحر امامی
عملیات وعده صادق ۲ حامل پیام پایان دوران تهدید بی‌هزینه بود
لاریجانی: آمریکا و اسرائیل، چین، روسیه و ایران را تهدید می‌شمارند
ایروانی: شورای امنیت در برابر بحران غزه فلج مانده است
ایران حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی الصمود را محکوم کرد
ناترازی انرژی در پاییز و زمستان به حداقل می‌رسد/ با اسنپ‌بک تحریم تازه‌ای به تحریم‌های انرژی اضافه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۰ مهر
وزیر دفاع: گسترش روابط دفاعی ایران و ترکیه در حل چالش‌های جهان اسلام تأثیرگذار است
جلسه مشورتی سفرای ایران در برلین، پاریس و لندن با وزیر امور خارجه