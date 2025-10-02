وزیر خارجه مصر اعلام کرد که کشورش برای متقاعد کردن جنبش حماس در جهت پذیرش طرح ۲۰ بندی ترامپ تلاش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر می‌گوید که کشورش در کنار قطر و ترکیه در جهت متقاعد کردن حماس برای پذیرش طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ تلاش می‌کند.

عبدالعاطی در موسسه روابط بین‌الملل فرانسه گفت: «ما با آنها ملاقات می‌کنیم. ما با برادرانمان در قطر و همچنین همکارانمان در ترکیه هماهنگی‌هایی را انجام می‌دهیم تا حماس را متقاعد کنیم که به این طرح پاسخ مثبت دهد.»

وزیر خارجه مصر همچنین ادعا کرد که قاهره اجازه نخواهد داد فلسطینی‌ها «تحت هیچ شرایطی» از نوار غزه آواره شوند. او در این خصوص گفت: «آوارگی اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا آوارگی به معنای پایان آرمان فلسطین است. ما تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.»

رئیس جمهور آمریکا این هفته طرح ۲۰ بندی خود درباره خاتمه جنگ غزه را منتشر کرد. طبق این طرح، ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش عمومی توافق، تمامی اسرای اسرائیلی بازگردانده می‌شوند. این طرح، همچنین ادعا می‌کند که شامل خروج فلسطینیان از سرزمین خود نخواهد بود. افزون بر این، حماس خلع سلاح خواهد شد و غزه توسط یک دولت موقت اداره خواهد شد. 

پیش از این، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید ادعا کرده بود که این طرح «قابل قبول» است و واشنگتن انتظار دارد حماس آن را بپذیرد. 

وب‌سایت آمریکایی اکسیوس روز گذشته گزارش داد که این طرح، با طرحی که پیش‌تر آمریکا و کشور‌های عربی و اسلامی بر سر آن توافق کرده بودند، تفاوت قابل توجهی دارد و به همین دلیل سبب خشم این کشور‌ها شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بدر عبدالعاطی ، طرح ترامپ ، جنگ غزه
