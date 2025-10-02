وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، به شرح ذیل است:

به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به دولت و مردم آن کشور ابراز می‌دارم.

توسعه چین در طی ۷۶ سال گذشته نشان داده است کشوری که به استقلال، خوداتکایی و خودسازی پایبند باشد، می‌تواند دستاورد‌های چشمگیری داشته باشد آن گونه که توجه جهانیان را به خود جلب کند.

به عنوان شریک راهبردی جامع ایران، فارغ از هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت بین‌المللی، ایران به همکاری‌های خود با چین ادامه خواهد داد.

برای چین آرزوی شکوفایی و موفقیت روزافزون دارم و اطمینان دارم که همکاری‌های چین و ایران نتایج ثمربخشی به دنبال خواهد داشت.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، جمهوری خلق چین
