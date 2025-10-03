همزمان با عرضه خودرو توسط دو شرکت خودروساز داخلی شاهد آرامش و بهبود وضعیت بازار خودرو برای مدتی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در راستای بهبود وضعیت بازار خودرو در کشور ایران خودرو و سایپا اقدام به عرضه خودروهای خود در طی این روزها کرده اند و این در حالیست که بررسی ها در بازار حاکی از آن است که قیمت خودروها در بازار تغییر کرده و عرضه این خودروها در بازار می تواند زمینه ساز کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
بازار خودرو در ایران یکی از حوزههای پرطرفدار و مهم اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد.
بازار خودرو در ایران به دلیل تحریمها، نوسانات ارزی و تغییرات سیاسی و اقتصادی، همواره با چالشهایی مواجه بوده است. به طور کلی، تقاضا برای خودرو در ایران بالا است، اما عرضه محدود به دلیل مشکلات تولید و تأمین قطعات، باعث افزایش قیمتها و ایجاد نوسانات در بازار میشود.
به گفته بسیاری از کارشناسان عرضه خودروهای داخلی به طور مستقیم بر قیمتها تأثیر میگذارد. وقتی تولید خودروهای داخلی افزایش مییابد، احتمال کاهش قیمتها وجود دارد؛ زیرا رقابت بیشتر میشود. به عنوان مثال، با ورود محصولات جدید از خودروسازان داخلی، ممکن است قیمت خودروهای قدیمیتر کاهش یابد.
تمدید ثبت نام ایران خودرو تا هفته آینده
براساس این گزارش در همین راستا اخگر ابوالفضل اخگری قائم مقام فروش شرکت ایران خودرو با اشاره به عرضه و تمدید ثبت نام ایران خودرو اظهار داشت: ثبت نام در این دوره از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده و قرار بود تا پنجشنبه این هفته ادامه یابد. اما با توجه به استقبال خوب مشتریان، این مهلت تا یکشنبه هفته آینده تمدید شد.
وی ادامه داد:با توجه به وضعیت بازار و قیمتها، استقبال زیادی از این دوره شده است. تا به حال، بیش از ۲ میلیون نفر در این دوره ثبت نام کردهاند.
او بیان کرد:به محض پایان زمان اعلام شده برای ثبت نام، فرآیند اولویتبندی مطابق روال معمول در هفته آینده انجام خواهد شد.
وی افزود: این عرضهها انشاالله تا پایان سال ادامه خواهد داشت و شرکت ایران خودرو تمام تلاش خود را در جهت پاسخگویی مناسب به متقاضیان به کار خواهد گرفت.
اخگری افزود:ثبت نام در دوره جدید تا یکشنبه هفته آینده تمدید شده و تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر ثبت نام کردهاند. فرآیند اولویتبندی پس از پایان مهلت ثبت نام انجام خواهد شد و عرضهها تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
عرضه خودرو در قالب سه طرح از سوی سایپا
همچنین کریمی مدیر بازاریابی و فروش سایپا در خصوص آخرین وضعیت عرضه خودروهای این شرکت اظهار داشت: این شرکت بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت، در حال حاضر محصولات خود را در سه طرح مختلف به بازار عرضه میکند. این طرحها شامل طرح عادی، جوانی جمعیت و فرسوده هستند.
وی ادامه داد:ما به عنوان تیم سایپا، تمام تلاش خود را میکنیم تا خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهیم.
وی در خصوص برنامه فروش افزود: ما به طور میانگین در هر ماه ۲ الی ۳ بخشنامه فروش برای مشتریان آماده میکنیم. هدف ما این است که شما بتوانید به راحتی و با اطمینان، محصولات ما را خریداری کنید.
کریمی گفت: تیم ما در نظر دارد که این افزایش عرضه را به صورت مستمر تا پایان سال ادامه دهد. ما به دنبال اجرای طرحهای مختلف هستیم تا نیازهای متنوع مشتریان را برآورده کنیم.
وی توضیح داد: در حال حاضر، سایت گروه خودروسازی سایپا فعال است و متقاضیان میتوانند به راحتی نسبت به ثبت نام محصولات اقدام کنند. برای این کار تنها کافی است به وبسایت رسمی ما مراجعه کنید و مراحل ثبت نام را دنبال کنید.
وی افزود: ما در سایپا به دنبال ارائه بهترین خدمات و محصولات به شما هستیم. امیدواریم با اجرای این طرحها، بتوانیم رضایت شما را جلب کرده و تجربه خریدی لذتبخش را برایتان فراهم کنیم.
خودروهای داخلی به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین نیاز بازار شناخته میشوند. با افزایش تولید، نیازهای مصرفکنندگان بهتر برآورده میشود و این مسئله میتواند به کاهش تقاضا برای خودروهای خارجی کمک کند.
همچنین افزایش تولید خودروهای داخلی به اشتغالزایی در کشور کمک میکند. با توسعه صنعت خودروسازی، فرصتهای شغلی جدید ایجاد میشود و این به نوبه خود میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
یکی از چالشهای بزرگ خودروهای داخلی، کیفیت پایین آنها در مقایسه با خودروهای خارجی است. این مسئله ممکن است باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان به خودروهای داخلی شود.
عرضه خودروهای داخلی مسکنی برای بازار خودرو
در همین راستا حسینی کارشناس خودرو اعلام کرد: عرضه خودرو توسط خودرو سازان داخلی به عنوان یک مسکن موقتی برای بازار است که می تواند این بازار را برای مدتی آرام کند اما برای این بازار و بهبود وضعیت بازار تنها راهکار آن است که واردات خودرو آزاد شود تا بازار به آرامش برسد در غیر این صورت تمامی این اقدامات مسکنی بیش نخواهد بود.
نظام قیمتگذاری در بازار خودرو به دلیل دخالتهای دولت و نوسانات ارزی، گاهی اوقات نامناسب و غیرمنصفانه است. این موضوع میتواند باعث نارضایتی مصرفکنندگان شود.
به طور کلی، عرضه خودروهای داخلی نقش مهمی در بازار خودرو ایفا میکند. افزایش تولید میتواند به کاهش قیمتها، تأمین نیاز بازار و اشتغالزایی کمک کند. با این حال، چالشهایی نظیر کیفیت و قیمتگذاری نامناسب نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این مسائل، به نظر میرسد که برای بهبود وضعیت بازار خودرو در ایران، نیاز به برنامهریزی و استراتژیهای مؤثر در صنعت خودروسازی وجود دارد.