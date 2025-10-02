باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم

کشتی کاروان صمود توسط دزدان دریایی ربوده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دزدان دریایی صمود را ربودند، نظامیان اشغالگر صهیونیست با عبور از قوانین بین المللی بیش از ۴۴۰ فعال حقوق بشری این کاروان را به جرم حمایت از مردم غزه بازداشت کردند.

مطالب مرتبط
کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم
young journalists club

وزیر دفاع: باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم

کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم
young journalists club

قطع شدن ارتباط شمال و جنوب غزه از سوی رژیم صهیونیستی + فیلم

کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم
young journalists club

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم
۹۸۶

معرفی ایل‌های ایرانی در زمان قدیم + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
ناوگان صمود حامل چه کمک‌هایی است؟ + فیلم
۹۳۷

ناوگان صمود حامل چه کمک‌هایی است؟ + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم
۸۲۹

جزئیات ارائه «کارت امید مادر» برای حمایت از زنان + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
اکثریت افکار عمومی آمریکا علیه اسرائیل + فیلم
۷۶۸

اکثریت افکار عمومی آمریکا علیه اسرائیل + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
قطع شدن ارتباط شمال و جنوب غزه از سوی رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۳۱

قطع شدن ارتباط شمال و جنوب غزه از سوی رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.