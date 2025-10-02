کشتی کاروان صمود در دست دزدان دریایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0632\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0645\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0631\u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f4\u06f0 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0631\u0645 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n