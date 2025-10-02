باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: پروژه برقرسانی به مجتمع بندری نگین بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی بندری در جنوب کشور با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت برای تأمین برق پایدار ، یکی از مهمترین مؤلفههای جلب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله صنایع پشتیبان، انبارداری، لجستیک و حملونقل برای مجتمع بندری نگین است.
او بیان کرد: اجرای این پروژه میتواند چشمانداز روشنی برای توسعه فعالیتهای بندری و سرمایهگذاری در این مجتمع باشد و اجرای این طرح در واقع تضمینی برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود.