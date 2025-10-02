دیوار نگاره بیروت به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران مقاومت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u060c \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0633\u06cc\u062f\u0647\u0627\u0634\u0645 \u0635\u0641\u06cc\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0632\u06cc\u0646 \u0634\u062f.\n