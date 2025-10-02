باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دیوار نگاره بیروت به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران مقاومت + فیلم

دیوار نگاره بیروت به تصویر شهیدان مقاومت، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین و حاج قاسم سلیمانی مزین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوار نگاره جدید بیروت به مناست اولین سالگرد شهادت رهبران مقاومت، سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین به تصویر این شهیدان در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شد.

