کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه بارش شدید باران تا ظهر فردا در استان ادامه دارد، گفت : این سامانه بارشی از عصر فردا کاهش و تا روز یکشنبه در استان ماندگار است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به بارش شدید باران در استان گفت : طبق آخرین گزارش های دریافتی در این مدت بندر انزلی با ۳۰۸ میلی متر ، امام زاده اسحاق شفت با ۲۱۶ میلی متر و شهر رشت با بیش از ۹۹ میلی متر بیشترین بارش ها را به خود اختصاص داده است.‌

کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه وضعیت هشدار زرد برای این سامانه بارشی هواشناسی صادر کرده بود،‌ افزود : این سامانه بارشی تا ظهر فردا در استان ماندگار است.

میر جینی ادامه داد: از عصر فردا جمعه ۱۱ مهر شاهد کاهش بارندگی در استان خواهیم بود، برای روز شنبه و یکشنبه، بارندگی پراکنده در استان از ایستگاه های هواشناسی اعلام شده است.‌



وی اظهار داشت : از روز دوشنبه شاهد خروج سامانه بارشی و افزایش دما در استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گیلان تصریح کرد : در این مدت شرایط دریای خزر برای فعالیت های دریای مناسب نیست.‌