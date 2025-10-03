باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: امسال کشت پنبه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است و بدلیل قطعی برق چاه های کشاورزی و عدم آبیاری به موقع تا حدی به تولید آسیب وارد کرد به طوریکه پیش بینی می شود تولید پنبه بیش از ۶۰ هزارتن نخواهد بود.

وی با اشاره به آغاز برداشت پنبه از ۱۰ شهریورماه افزود: سال ۸۲ سیاست نادرستی در وزارت جهاد انجام شد که امیدواریم امسال اصلاح شود تا سطح زیرکشت پنبه افزایش یابد که متاسفانه تاکنون اقدامی برای خرید تخم پنبه نشده است، درحالیکه ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان را تخم پنبه تشکیل می دهد که با برداشت ۲۴۰ هزارتن وش رقمی حدود ۱۲۰ هزارتن تخم پنبه داریم که این تخم پنبه ۱۷ درصد روغن دارد که از این محل می توان ۲۵ هزارتن روغن نباتی مرغوب تولید کرد.

کاویانی ادامه داد: تا سال ۸۲ به تخم‌ پنبه همانند دیگر دانه های روغنی یارانه می دادند، اما متاسفانه از سال ۸۳ یارانه پنبه دانه را حذف کردند که با قطع یارانه و عدم خرید کارخانه ها از پنبه دانه، این محصول صرف خوراک دام می شود، این موضوع در شرایطی اتفاق می افتد که بیش از ۹۰ درصد روغن از طریق واردات تامین می شود، اما با این حال وزارت جهاد نسبت به پنبه دانه بی توجه است، درحالیکه انتظار می رود همانند دیگر دانه های روغنی به پنبه دانه امتیاز تخصیص دهند که این موضوع در تعدیل قیمت پنبه و رقابت با پنبه های وارداتی اثر گذار است و در نهایت با سودآوری کشت پنبه، سطح کشت توسعه می یابد.

مدیرعامل صندوق پنبه افزود: با وجود محدودیت منابع آبی، اما مقرون به صرفه بودن کشت شالی منجر به توسعه کشت در استان گلستان شده است. به عنوان مثال هرهکتار کشت شالی یک میلیارد تومان سودآوری دارد که در مقایسه با ۲۰۰ میلیون تومان کشت پنبه قابل مقایسه و رقابت نیست، بنابراین کشاورزان سطح زیرکشت کمتری به پنبه تخصیص می دهد.

وی قیمت خرید هرکیلو وش کشاورزان را ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: کارخانه های روغن کشی استقبالی از خرید تخم‌پنبه ندارند و دامداران با نرخ ۳۰ تا ۳۲ هزارتومان خریداری می کنند و در نتیجه الیاف پنبه ۱۷۰ تا ۱۷۲ هزارتومان برای کارخانجات تمام می شود و با نرخ ۱۷۵ هزارتومان در اختیار صنعت نساجی قرار می دهند که با تخصیص ارز یارانه، واردات برای صنعت نساجی مقرون به صرفه است.

به گفته مدیرعامل صندوق پنبه، پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور داریم، درحالیکه برای نیاز ۱۸۰ هزارتن پنبه صنعت نساجی ناگریز به واردات بیش از ۱۰۰ هزارتن‌محصول هستیم.

کاویانی با بیان اینکه در شرایط کنونی یک سوم نیاز صنعت نساجی در داخل را تامین می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتن پنبه برای نیاز صنایع باید وارد شود.

این مقام مسئول گفت: هر زراعتی برای کشاورز باید مقرون به صرفه باشد که برای دستیابی به اهداف برنامه باید امکاناتی ایجاد شود، در غیراین صورت وزارت جهاد به اهداف خود در این‌خصوص نخواهد رسید، از این رو قیمت تضمینی پنبه باید مناسب باشد تا کشاورز نسبت به کشت رغبت داشته باشد، کمااینکه وزارت جهاد طی ۲ تا ۳ سال اخیر به اهداف خود در خصوص محصول پنبه نمی رسد که بازنگری باید در خصوص علت عدم تحقق برنامه صورت بگیرد.