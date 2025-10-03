مدیرعامل صندوق پنبه گفت: بنابر آمار سالانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است که یک سوم این میزان در داخل تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: امسال کشت پنبه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است و بدلیل قطعی برق چاه های کشاورزی و عدم آبیاری به موقع تا حدی به تولید آسیب وارد کرد به طوریکه پیش بینی می شود تولید پنبه بیش از ۶۰ هزارتن نخواهد بود.

وی با اشاره به آغاز برداشت پنبه از ۱۰ شهریورماه افزود: سال ۸۲ سیاست نادرستی در وزارت جهاد انجام شد که امیدواریم امسال اصلاح شود تا سطح زیرکشت پنبه افزایش یابد که متاسفانه تاکنون اقدامی برای خرید تخم پنبه نشده است، درحالیکه ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان را تخم پنبه تشکیل می دهد که با برداشت ۲۴۰ هزارتن وش رقمی حدود ۱۲۰ هزارتن تخم پنبه داریم که این تخم پنبه ۱۷ درصد روغن دارد که از این محل می توان ۲۵ هزارتن روغن نباتی مرغوب تولید کرد.

کاویانی ادامه داد: تا سال ۸۲ به تخم‌ پنبه همانند دیگر دانه های روغنی یارانه می دادند، اما متاسفانه از سال ۸۳ یارانه پنبه دانه را حذف کردند که با قطع یارانه و عدم خرید کارخانه ها از پنبه دانه، این محصول صرف خوراک دام می شود، این موضوع در شرایطی اتفاق می افتد که بیش از ۹۰ درصد روغن از طریق واردات تامین می شود، اما با این حال وزارت جهاد نسبت به پنبه دانه بی توجه است، درحالیکه انتظار می رود همانند دیگر دانه های روغنی به پنبه دانه امتیاز تخصیص دهند که این موضوع در تعدیل قیمت پنبه و رقابت با پنبه های وارداتی اثر گذار است  و در نهایت با سودآوری کشت پنبه، سطح کشت توسعه می یابد.

مدیرعامل صندوق پنبه افزود: با وجود محدودیت منابع آبی، اما مقرون به صرفه بودن کشت شالی منجر به توسعه کشت در استان گلستان شده است. به عنوان مثال هرهکتار کشت شالی یک میلیارد تومان سودآوری دارد که در مقایسه با ۲۰۰ میلیون تومان کشت پنبه قابل مقایسه و رقابت نیست، بنابراین کشاورزان سطح زیرکشت کمتری به پنبه تخصیص می دهد.

وی قیمت خرید هرکیلو وش کشاورزان را ۶۰ تا ۶۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: کارخانه های روغن کشی استقبالی از خرید تخم‌پنبه ندارند و دامداران با نرخ ۳۰ تا ۳۲ هزارتومان خریداری می کنند و در نتیجه الیاف پنبه ۱۷۰ تا ۱۷۲ هزارتومان برای کارخانجات تمام می شود و با نرخ ۱۷۵ هزارتومان در اختیار صنعت نساجی قرار می دهند که با تخصیص ارز یارانه، واردات برای صنعت نساجی مقرون به صرفه است.

به گفته مدیرعامل صندوق پنبه، پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور داریم، درحالیکه برای نیاز ۱۸۰ هزارتن پنبه صنعت نساجی ناگریز به واردات بیش از ۱۰۰ هزارتن‌محصول هستیم.

کاویانی با بیان اینکه در شرایط کنونی یک سوم نیاز صنعت نساجی در داخل را تامین می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتن پنبه برای نیاز صنایع باید وارد شود.

این مقام مسئول گفت: هر زراعتی برای کشاورز باید مقرون به صرفه باشد که برای دستیابی به اهداف برنامه باید امکاناتی ایجاد شود، در غیراین صورت وزارت جهاد به اهداف خود در این‌خصوص نخواهد رسید، از این رو قیمت تضمینی پنبه باید مناسب باشد تا کشاورز نسبت به کشت رغبت داشته باشد، کمااینکه وزارت جهاد طی ۲ تا ۳ سال اخیر به اهداف خود در خصوص محصول پنبه نمی رسد که بازنگری باید در خصوص علت عدم تحقق برنامه صورت بگیرد.

برچسب ها: تولید پنبه ، واردات پنبه ، صنعت نساجی
خبرهای مرتبط
واردات ۳۰ هزارتن پنبه از ابتدای سال
خودکفایی پنبه در برنامه هفتم مشروط بر حمایت از پنبه دانه
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن پنبه در کشور وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
آخرین اخبار
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
کاهش تخلفات مالیاتی با صدور صورت حساب الکترونیکی
خیال راحت مالکان و مستاجران همزمان با تقویت سامانه خودنویس
واریز ۵ همت منافع حاصل از سود سهام عدالت به حساب سهام‌داران
ازسرگیری صادرات برق ایران به دو کشور همسایه شرقی
ریل‌گذاری کریدور شرق به غرب کلید خورد
عدم امکان رد اعتبار مالیاتی صورت حساب الکترونیکی بارگزاری شده در سامانه مودیان
آمادگی واگذاری ۲معدن طلا با سرمایه‌گذاران خارجی/ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور
معرفی سازوکار تازه «حجم مبنای پویا» برای سهام بازار پایه
سوددهی و ارزآوری بخش معدن؛ ۲ معیار مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴
گام به گام با سامانه املاک و اسکان/ صدور بیمه‌نامه از اول آبان منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه
۱۵ درصد نان تولیدی هدر می‌رود
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
توزیع روزانه میوه و صیفی به ۱۶ هزارتن رسید
عرضه خودرو‌های داخلی مسکنی موقت برای بازار خودرو
تجهیزات نیروگاهی و ریلی در صدر صادرات صنعتی ایران به روسیه/ صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری
۷.۶ میلیون هکتار مراتع احیا شد
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش نسبی دمای هوا طی دو روز آینده در نواحی شمال و شرق کشور
کاهش رسوب کالا‌ها در گمرکات با هوشمندسازی
تکمیل مجتمع بندری نگین با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال
توسعه اقتصادی بر پایه دریا در اولویت قرار گرفت+ فیلم
خرید تضمینی برگ سبز چای از ۹۰ هزارتن فراتر رفت
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی + فیلم
کاهش ۳۰ درصدی قیمت با عرضه مستقیم گوشت از تولید تا بازار
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر باشد