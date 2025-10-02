باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها + فیلم

در روزها و هفته‌های گذشته خبرهای مختلفی از نمونه‌های هنجارشکنی در رسانه‌ها منتشر شده است، موضوعی که واکنش افکار عمومی را هم در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند کافه در تهران به علت برگزاری مراسم غیرقانونی و خلاف شرع تعطیل شدند؛ رخدادی که در ماه‌های اخیر بارها تکرار شده و نمونه‌هایی از هنجارشکنی‌های اجتماعی را رقم زده است. 

