سخنگوی کرملین امروز اظهارات سران اروپایی مبنی بر تهدید بودن روسیه را «تلاشی عامدانه برای تشدید تنش و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی» اروپا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه موسوم به کرملین عصر پنجشنبه اعلام کرد که اظهاراتی مبنی بر اینکه مسکو تهدیدی برای کشورهای اروپایی است، به طور عمدی در حال تشدید شدن است. او تاکید کرد که روسیه هیچ تهدیدی برای اروپا نیست.
پسکوف در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «روسیه هیچ تهدیدی برای اروپا نیست. اظهار خلاف آن مذموم است و صرفا تلاشی عامدانه برای تشدید وضعیت و سرپوش گذاشتن بر تعداد زیادی از مشکلات داخلی است.»
اوایل ماه مارس، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه خطاب به شهروندان کشورش گفته بود که بحثهایی را با متحدان درباره احتمال قرار گرفتن کشورهای اروپایی تحت حمایت نیروهای بازدارنده هستهای فرانسه آغاز خواهد کرد. او روسیه را تهدیدی برای کشور خود و کل اتحادیه اروپا توصیف کرد و از این طریق تلاش کرد تا افزایش هزینههای نظامی و استقرار سلاحهای هستهای فرانسه در کشورهای اتحادیه اروپا را توجیه کند.
از سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو سخنان مکرون را تهدید تلقی میکند. کرملین تاکید کرده است که روسیه هیچکس را تهدید نمیکند، اما هیچ اقدامی را که خطر احتمالی برای منافعش ایجاد کند، نادیده نخواهد گرفت.
منبع: آر تی