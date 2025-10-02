باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان علاوه بر تولید محصولات زراعی و باغی مانند گندم، جو، برنج، انگور، زیتون، گردو و انواع حبوبات، در زمینه دامداری و پرورش آبزیان نیز توانمندیهای چشمگیری دارد.
اما آنچه اهمیت بیشتری مییابد، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی است که میتواند ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات، زمینه اشتغال پایدار، جلوگیری از خامفروشی و رونق صادرات را فراهم کند.
ظرفیتهای بخش کشاورزی و دامپروری لرستان
لرستان در تولید گندم و حبوبات جایگاه بالایی دارد. همچنین انگور و فرآوردههای آن (کشمش، شیره و سرکه) از محصولات شاخص استان است. زیتون در مناطق گرمسیری و گردو در مناطق کوهستانی تولید میشود.
وجود مراتع وسیع و شرایط مناسب اقلیمی باعث رونق دامپروری سنتی و صنعتی در استان شده است. لبنیات محلی لرستان کیفیت بالایی دارد و میتواند پایهای برای صنایع لبنی مدرن باشد.
لرستان یکی از قطبهای تولید ماهی سردآبی کشور است و ظرفیت بالایی در توسعه صنایع بستهبندی و فرآوری آبزیان دارد.
۴۱۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی دارای پروانه بهرهبرداری در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به ظرفیت صنایع تبدیلی استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۴۱۹ واحد صنایع تبدیلی و غذایی دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است که در صورت فعالیت با ظرفیت اسمی، قابلیت نگهداری و فرآوری بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصولات کشاورزی را دارا هستند.
صیادی تاکید کرد: فعالیت این واحدهای فرآوری علاوه بر کاهش ضایعات و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان به مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود.
صیادی اظهار کرد: جهاد کشاورزی استان آماده همکاری کامل با بخش خصوصی است تا با ایجاد زنجیره ارزش در تولید، علاوه بر اشتغالزایی، سهم کشاورزی لرستان در اقتصاد ملی ارتقا یابد.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در لرستان
سالانه بخش قابلتوجهی از محصولات کشاورزی و باغی استان به دلیل نبود صنایع فرآوری از بین میرود.
فرآوری محصولات کشاورزی میتواند چندین برابر ارزش محصول خام درآمد ایجاد کند.
صنایع تبدیلی بهویژه در مناطق روستایی میتواند فرصتهای شغلی گستردهای فراهم کند و مانع مهاجرت شود.
بستهبندی استاندارد و فرآوری کیفی محصولات لرستان، امکان ورود به بازارهای داخلی و خارجی را افزایش میدهد.