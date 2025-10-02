باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و آزادراه تهران - پردیس محدودهای پل اتوبان بابایی و جاجرود گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد روان در محورهای چالوس ، فیروزکوه محور قدیم تهران – بومهن ،آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و آزادراه تهران – پردیس مسیر (شمال به جنوب) را شاهد هستیم وضمنا محور چالوس دارای بارش باران و مه گرفتگی و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

او در خصوص آخرين وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین محدوده های پل کلاک و ساسانی و حدفاصل مهرشهر تا گلشهر و آزادراه قزوین – کرج محدوده استاندارد را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار حدفاصل شهرقدس تا شهریار و بارش باران در برخی از محورهای استان های گلستان ، مازندران ، گیلان و اردبیل گزارش شده است.