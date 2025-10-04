باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، گفت: در خصوص بحث نهاده ها با ۲ چالش تامین و توزیع روبرو هستیم و شکایات زیادی در خصوص درخواست های عوامل توزیع در سامانه بازارگاه مبنی بر پشت فاکتور داریم.

به گفته وی، با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود علوفه، مشکلات تامین نهاده های دامی و عرضه با نرخ های بالاتر منجر به افزایش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قیمت گوشت قرمز شد.

دادرس ادامه داد: با اتخاذ سیاست های نامناسب، قیمت دام زنده و گوشت قرمز افزایش یافت و سپس مجوز واردات گوشت داده شد که بعد از آن مسئولان خبر از آزادکردن نهاده های مانده در انبار کردند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن جو در داخل تولید می شود، افزود: بنابر آمار ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن واردات جو داریم که امسال بدلیل شرایط خشکسالی و عدم باران، یک سوم تولید جو کشت دیم حذف می شود یا میزان آن کاهش می یابد و در خصوص کشت آبی با افت تولید روبرو هستیم. همچنین در خصوص میزان واردات، مسئولان وزارت جهاد ادعا می کنند که طی ۳ تا ۴ ماه اخیر نسبت به سال قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر وارد شده است، درحالیکه با فرض صحیح بودن این ادعا باید توجه داشت که در ۶ ماه نخست امسال ۷۰ میلیون راس دام‌سبک، تقاضایی برای نهاده نداشتند، اما امسال بدلیل شرایز خشکسالی به تقاضای بازار اضافه می شود که با افزایش ۳۰ درصدی واردات جو بازهم‌ نیاز بازار تامین نشده است‌.

وی قیمت هرکیلو بره ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان، میش های جوان ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزارتومان و میش پیر ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: اگر مسئولان سیاست مناسبی برای تامین نهاده ها اتخاذ می‌کردند، نیازی به واردات نداشتیم. کمااینکه اگر مسئولان دام های داخل را با این نرخ خریداری می کردند، از قیمت گوشت وارداتی ارزانتر تمام می شود، درحالیکه متاسفانه مسئولان توجهی به این امر ندارند.