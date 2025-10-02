پترو هشدار داد که اگر آمریکا و اروپا در مقابل بازداشت فعالانی که برای مردم گرسنه غذا می‌برند سکوت کنند، معنای آزادی و دموکراسی را از دست خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا امروز پنج‌شنبه، تاکید کرد که آمریکا و اروپا «تمام معنای آزادی و دموکراسی را از دست خواهند داد، اگر به مردم اجازه دهند صرفا به دلیل رساندن غذا به یک ملت گرسنه، گروگان گرفته شوند.»

پترو با اشاره به تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به «ناوگان بین‌المللی صمود»، در پستی در حساب خود در پلتفرم «ایکس» نوشت: «هنوز قایق‌ها به غزه می‌رسند. آنها را متوقف نکنید. جهان را مجبور کنید که کمک برساند.»

پترو همچنین تاکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «باید بفهمد که اگر فورا غذا به ساکنان غزه نرسد، قادر به آغاز هیچ طرح صلحی نخواهد بود» و افزود که «اگر مردم از گرسنگی بمیرند، صلحی وجود نخواهد داشت.»

رئیس‌جمهور کلمبیا ادامه داد که «صلح برای بشریت زمانی آغاز خواهد شد که مردمی برای مردمی دیگر به خیابان‌ها بیایند، همانطور که شب گذشته در ایتالیا و سایر کشورها» پس از تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به کشتی‌های ناوگان صمود رخ داد.

او همچنین افزود: «باید گروه لاهه در اعتراض به اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل، یک اعتصاب عمومی جهانی بزرگ فراخوان دهد.»

شایان ذکر است که پترو دیروز چهارشنبه، به دنبال توقیف ناوگان صمود عازم غزه و بازداشت دو شهروند زن کلمبیایی، اخراج کامل باقی‌مانده هیات دیپلماتیک رژیم تروریستی اسرائیل در کلمبیا و لغو قرارداد تجارت آزاد با این رژیم تروریستی را اعلام کرده بود.

پترو تاکید کرد که بازداشت دو زن کلمبیایی هنگام دریانوردی در آب‌های بین‌المللی برای ارائه حمایت انسانی به فلسطین، «یک جنایت بین‌المللی جدید است که توسط بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، مرتکب شده است.

او اعلام کرد که وزارت امور خارجه کلمبیا شکایات قضایی را مطرح خواهد کرد و از وکلای بین‌المللی خواست تا به این روند حقوقی بپیوندند و تاکید کرد که کشورش هیچ‌گونه نقض حقوق شهروندانش در خارج از کشور، یا خدشه به سلامت جسمی، آزادی یا حقوق بشر آنها را نخواهد پذیرفت.

منبع: المیادین

برچسب ها: رئیس جمهور کلمبیا ، ناوگان آزادی
خبرهای مرتبط
