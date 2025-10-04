رئیس سندیکای کنسرو گفت: در حال حاضر مدیریتی بر بازار کنسرو ماهی نیست که این امر قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود بختیاری رئیس سندیکای کنسرو گفت: در حال حاضر شرایط تولید کنسرو ماهی بدلیل کمبود و گرانی ماده اولیه مساعد نیست، همچنین در خصوص ماهی تون ثبت سفارش دیرهنگام و به مقادیر کم باز شد که براین اساس زمان طلایی را که واردکنندگان اقدام به واردات کنند، از دست دادیم.

به گفته وی، در زمانیکه صید داخل وجود نداشت، نیاز ماهی تون را باید از طریق واردات تامین می‌کردیم که بدلیل تاخیر در ثبت سفارش با کمبود ماهی و افزایش قیمت روبرو شدیم به طوریکه قیمت هرکیلو ماهی تون صید داخل از ۲۱۰ هزارتومان فراتر رفته است که با استمرار این روند، ناگریز به افزایش قیمت کنسرو ماهی خواهیم شد.

بختیاری با بیان اینکه در شهریورماه قیمت کنسرو ماهی افزایش یافت، افزود: با استمرار روند افزایش قیمت ماهی صید داخل، تولید مقرون به صرفه نیست، همچنین در زمینه تامین قوطی و سایر ملزومات صنعت قوطی سازی مشکل داریم.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ادامه داد: قیمت کنسرو ماهی در شهریورماه به ۱۱۹ هزارتومان افزایش یافت که بدلیل قدرت خرید مردم بر رکود بازار دامن زده است، اما وقتی کنترلی بر قیمت ماده اولیه نیست، تولیدکنندگان برای پایداری تولید ناگریز به افزایش قیمت است. 

به گفته وی، سازمان شیلات طی مکاتبه با معاونت بازرگانی وزارت جهاد اعلام کرده بودند که برای ۶ ماهه نخست سال ۳۵ هزارتن ماهی تون نیاز داریم، اما رقم وارداتی کمتر از ۱۰ هزارتن است که براین اساس زمان طلایی را از دست دادیم.

بختیاری با بیان اینکه میزان تولید در ۶ ماهه نخست سال کاهش داشته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که تولید در ۶ ماهه نخست امسال ۲۰ درصد کاهش یافته است. 

وی قیمت هرقوطی کنسروماهی ۱۸۰ گرمی را ۱۱۹ هزارتومان اعلام کرد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
شاید تمام این نابسامانیها حاکی از بی برنامه گی
وزارت جهاد کشاورزی باشد !!!
ارزبری تولید آبزیان در حداقل ممکن است ولی
قیمت تولید نهایی ، بیداد می کند !!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ازخرمانگوحذف
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
یک کیلو تن ماهی که از ارزانترین ماهی است بیش از ۷۰۰ تومان پول رایج مملکت اسلامی به فروش میرسد پس قیمت‌ها بالا نرود چی میشود؟ احسنت حالم از این افکار مریض بهم می‌خورد حالم از بی نظمی و خیانت و ترسوها و دزد و حرام خواران و بی دین و بی غیرتان نفهم بهم می‌خورد که بازار را تخته کرده اند نوامیس مردم در این گرانی در خطر است اعتیاد و بی قانونی گسترش پیدا می‌کند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
قزل متوسط شده ۴۰۰
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
باید ناگت ماهی های ارزان و بدمزه با آب لیمو و ادویه ها مزه دار و تولید بشه تا مردم ماهی ارزون گیرشون بیاد
۰
۲
پاسخ دادن
