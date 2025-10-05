معاون وزیر جهاد گفت: توسعه گلخانه‌های تابع اقلیم یکی از راهکار‌های مقابله با خشکسالی است که تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد گفت: علی رغم‌ شرایط تغییر اقلیم، خشکسالی و بحران آب، اما غذای ۹۰ میلیون نفر را باید تامین کرد که براین اساس  نفوذ دانش و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی ها را باید در بخش کشاورزی پیاده سازی کرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی مولفه امنیت ملی کشور است، افزود: در برنامه هفتم به وزارت جهاد ماموریت داده شد که تولید سبزی و صیفی باید به محیط گلخانه منتقل شود و با توجه به آنکه ۲۵ میلیارد متر مکعب آب برای سبزی و صیفی مصرف می‌کنیم، میزان آن را باید کاهش داد.

برومندی ادامه داد: با توجه به آمایش سرزمین در استان های مختلف، برنامه ریزی شده که تولید را به محیط های کنترل شده ببریم که براین اساس یکی از مهم ترین برنامه ها گلخانه های تابع اقلیم است که تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌کند.

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به بحران آب، ایجاد سایه بان ها یکی دیگر از راهکارهاست که براین اساس از منابع آب و خاک کشور می توان حراست کرد.

برچسب ها: توسعه گلخانه ، محصولات گلخانه ، منابع آبی
خبرهای مرتبط
تخصیص ۲.۶ میلیون متر مکعب آب سفیدرود به اراضی کشاورزی قزوین
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
صیفی جات و حتی برنج باید فقط تو گلخونه کشت بشه
۰
۰
پاسخ دادن
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم