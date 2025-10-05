باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد گفت: علی رغم‌ شرایط تغییر اقلیم، خشکسالی و بحران آب، اما غذای ۹۰ میلیون نفر را باید تامین کرد که براین اساس نفوذ دانش و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی ها را باید در بخش کشاورزی پیاده سازی کرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی مولفه امنیت ملی کشور است، افزود: در برنامه هفتم به وزارت جهاد ماموریت داده شد که تولید سبزی و صیفی باید به محیط گلخانه منتقل شود و با توجه به آنکه ۲۵ میلیارد متر مکعب آب برای سبزی و صیفی مصرف می‌کنیم، میزان آن را باید کاهش داد.

برومندی ادامه داد: با توجه به آمایش سرزمین در استان های مختلف، برنامه ریزی شده که تولید را به محیط های کنترل شده ببریم که براین اساس یکی از مهم ترین برنامه ها گلخانه های تابع اقلیم است که تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌کند.

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به بحران آب، ایجاد سایه بان ها یکی دیگر از راهکارهاست که براین اساس از منابع آب و خاک کشور می توان حراست کرد.