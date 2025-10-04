نایب رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: با یکسان سازی نرخ ارد و نان شاهد ارتقای کیفیت نان و پایان بخشیدن رانت و فساد در این حوزه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -محمد کرملو نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: در دنیا قیمت گندم همانند برنج بدلیل کیفیت های متفاوت مختلف است، درحالیکه نرخ گندم در کشورما یکسان است که براین اساس اختلاط گندم برمبنای درجه کیفیت انجام نمی شود که این امر بر کیفیت نان اثر می گذارد.

به گفته وی، پیشنهاد نرخ اتحادیه مبنی بر افزایش قیمت در جلسه تنظیم بازار موافقت نشد، درحالیکه نان با کیفیت در گرو قیمت گذاری مناسب است.

کرملو ادامه داد: در حال حاضر بدنبال اجرای طرح نان کامل هستیم، از این رو پیشنهاداتی داده ایم که از پایه چندکارخانه برنامه ریزی کنند و آرد مستقیم تحویل واحدهای نانوایی داده می شود که براین اساس نان با کیفیت ارائه می شود.

به گفته وی، در کشورما چرخه گندم به گونه ای است که گندم های با کیفیت، کارخانجاتی که آرد نول مصرف می کنند در اختیار واحدهای قنادی قرار می‌گیرد و آرد دارای سبوس در اختیار واحدهای خبازی قرار می‌گیرد که این موضوع در کیفیت نان اثر گذار است.

نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه با یکسان سازی نرخ آرد و نان جلوی فساد و رانت گرفته می شود، گفت: اگر قیمت آرد و گندم یکسان سازی شود و با نرخ منطقی در اختیار نانوا قرار بگیرد، دیگر قیمت گذاری دستوری نان برداشته می شود که این امر در ارتقای کیفیت نان اثر گذار است.