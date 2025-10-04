رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر بازار برنج با نوساناتی روبروست و در خصوص عرضه سایر اقلام مشکلی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج خارجی در فصل برداشت آزاد کردند که این امر تاثیر مثبتی در بازار گذاشت به طوریکه قیمت از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان رسید. اگر روند واردات بدرستی انجام نشود، شاهد التهابات قیمت در بازار خواهیم بود.

به گفته وی، اکنون در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر ۹۵ هزارتومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی را ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان کاهش یافت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به روند کاهش قیمت حبوبات در بازار بیان کرد: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت روند کاهشی داشته است و در خصوص کسری نیازی کشور باید واردات به موقع انجام شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد.

به گفته وی، واردات کالاهایی مانند حبوبات وابسته به نرخ ارز است به طوریکه در صورت کاهش نرخ دلار قیمت‌ ها ممکن است افت و یا در صورت افزایش نرخ ارز قیمت ها افزایشی شود.

کنگری گفت: قیمت لوبیا چیتی به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود که به تازگی باز دیگر به محدوده ۳۲۰ هزار تومان رسید که ناشی از برداشت محصول و تاثیر آن بر بازار است. گفتنی است در خصوص سایر کالاها مشکلی در عرضه نداریم.

Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۵:۳۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
لطفا کنار تیتری که زدید یه ایموجی خنده هم بزارید ممنون
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۵:۳۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
درباره واژه ارزانی بیشتر تحقیق کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
برای روز مبادا حبوبات داشته باشید
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دستور میدم دولت باید هر روز به مردم یک وانت بار جنس رایگان بدهد مسئولین لطفا رسیدگی کنند وجوابش را به اینجانب ارسال نمایند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
مفته اصلا، گرونی چیه…..یکم ببرین بالا، حیفه بخدا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
چرا دروغ میگید برنج پاکستانی ۱۰ کیلویی۱۷۰۰۰۰۰تومان. لوبیا چیتی و رشتی کیلویی۴۷۰۰۰۰ تومان. لوبیا قرمز۲۵۰۰۰۰ تومان. الاقی حبوباتم همینطور نجومی. بابا بگید مردم بخصوص قشر ضعیف چطور سفره شون رو باید برقرار کنند. تازه معضل سیب زمینی و پیازم در راهه. سیر که کلا از گرانی نمیشه خرید.گردو هم که سکوت کنم از قیمتش بهتره. حضرات خودشون حقوقهای نجومی میگیرن. چه میفهمند عامه مردم چطور زندگی میکنند. اقای مسئول لطفا وجدانتان قاضی کنید و صادقانه کار کنید و حرف بزنید. توان کارم ندارید جا رو بدید به یک ثاردتر و دلسوزتر از خودتون.
۰
۸
پاسخ دادن
United States of America
احمد
۰۹:۴۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ولی بازار اینو نمی گیه !
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت ها با افزایش قیمت دلار بالا میرن و لی با کاهش آن هرگز پایین نمی آیند
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
حبوبات ارزان نشد.این شگرد دلال بی وجدانه برای مفت خریدن از کشاورز بدبخت ....
۰
۸
پاسخ دادن
Switzerland
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
مردم‌چی میگن // این اقا چی میگه
مردم از گرانی میگنن
این اقا میگن در عرضه کالا مشکلی نداریم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۰۹:۱۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
آقای‌نویسنده‌میخواد‌به‌همه‌روحیه‌بده

اقای‌نویسنده‌گوش‌های‌ما‌چندساله‌که‌درازه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
لپه 230 هزار تومان لوبیا 350 هزارتومان کجاش به آرامش رسیده
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
خدارو شوووووکررر
۱
۶
پاسخ دادن
