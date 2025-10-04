رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر بازار برنج با نوساناتی روبروست و در خصوص عرضه سایر اقلام مشکلی نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج خارجی در فصل برداشت آزاد کردند که این امر تاثیر مثبتی در بازار گذاشت به طوریکه قیمت از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان رسید. اگر روند واردات بدرستی انجام نشود، شاهد التهابات قیمت در بازار خواهیم بود.

به گفته وی، اکنون در خصوص برنج پاکستانی کمبود عرضه داریم که در نهایت محدودیت واردات منجر به چالش بازار شده است. گفتنی است قیمت برنج پاکستانی در روزهای اخیر ۹۵ هزارتومان بود، اما مجدد نوساناتی داشته است.

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی را ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: واردات گسترده برنج پاکستانی منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی می شود، امسال بدلیل کمبود برنج ایرانی، واردات برنج در فصل برداشت آزاد کردند به طوریکه با رفع ممنوعیت قیمت هرکیلو برنج هندی از ۸۶ هزارتومان به ۵۵ هزارتومان کاهش یافت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به روند کاهش قیمت حبوبات در بازار بیان کرد: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت روند کاهشی داشته است و در خصوص کسری نیازی کشور باید واردات به موقع انجام شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد.

به گفته وی، واردات کالاهایی مانند حبوبات وابسته به نرخ ارز است به طوریکه در صورت کاهش نرخ دلار قیمت‌ ها ممکن است افت و یا در صورت افزایش نرخ ارز قیمت ها افزایشی شود.

کنگری گفت: قیمت لوبیا چیتی به حدود ۳۹۰ هزار تومان رسیده بود که به تازگی باز دیگر به محدوده ۳۲۰ هزار تومان رسید که ناشی از برداشت محصول و تاثیر آن بر بازار است. گفتنی است در خصوص سایر کالاها مشکلی در عرضه نداریم.