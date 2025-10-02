باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس بی‌بی‌سی جهانی به نقل از منبعی که نام او ذکر نشده، ادعا می‌کند که «عزالدین حداد» فرمانده برجسته حماس به میانجی‌ها اطلاع داده که طرح جدید دونالد ترامپ درباره غزه را رد می‌کند.

این گزارش بدون منبع ادعا می‌کند که «عزالدین حداد» که فرماندهی کل شاخه نظامی حماس را بر عهده دارد، معتقد است طرح ترامپ برای پایان دادن به جنبش حماس طراحی شده و بنابراین حماس قصد دارد به جنگ با اشغالگران ادامه دهد.

به طور جداگانه، روزنامه گاردین به نقل از تحلیلگران و منابع خود گفت که احتمالا حماس طرح کلی را می‌پذیرد و خواستار اصلاحات اساسی در طرح می‌شود. این روزنامه ادعا می‌کند بخشی از طرح که بیانگر عدم اشغال غزه توسط نظامیان اسرائیلی است، مورد استقبال حماس قرار گرفته؛ اما یکی از نگرانی‌های اصلی این جنبش وعده «مبهم» عقب‌نشینی اسرائیل است.

شایان ذکر است که پیشنهاد ترامپ شامل بازگشت تمامی اسرای اسرائیلی، آزادی بیش از هزار اسیر فلسطینی، عقب‌نشینی تدریجی نظامیان اشغالگر و افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه است. همچنین گفته شده طبق این طرح، رزمندگان جنبش حماس باید تسلیحات خود را کنار بگذارند.

اگرچه حماس هنوز پاسخ رسمی خود را به این طرح اعلام نکرده؛ اما پیش از این بار‌ها تاکید کرده که تا زمانی که اشغالگری اسرائیل ادامه دارد، سلاح‌های خود را کنار نخواهد گذاشت.

منبع: تایمز اسرائیل / گاردین