نتانیاهو از نیروی دریایی اسرائیل به دلیل حمله و جلوگیری از ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه که قصد شکستن محاصره غزه را داشت، تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل امروز از نیرو‌های نیروی دریایی این رژیم تروریستی به دلیل توقیف ناوگان صمود که کمک‌های بشردوستانه‌ای را به سمت غزه می‌برد و تلاش داشت محاصره اعمال‌شده بر این نوار ویران‌شده را بشکند، تمجید کرد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای مدعی شد: «من سربازان و افسران نیروی دریایی را که ماموریت خود را در روز کیپور (یوم‌کیپور) با بالاترین سطح کارایی انجام دادند، ستایش می‌کنم.» 

او ادعا کرد: «تلاش‌های مهم آنها از ورود ده‌ها قایق به منطقه جنگی جلوگیری کرد و تلاش‌ها برای سلب مشروعیت از اسرائیل را خنثی نمود.»

منبع: النشره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، ناوگان آزادی
