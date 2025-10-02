باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل امروز از نیروهای نیروی دریایی این رژیم تروریستی به دلیل توقیف ناوگان صمود که کمکهای بشردوستانهای را به سمت غزه میبرد و تلاش داشت محاصره اعمالشده بر این نوار ویرانشده را بشکند، تمجید کرد.
نتانیاهو در بیانیهای مدعی شد: «من سربازان و افسران نیروی دریایی را که ماموریت خود را در روز کیپور (یومکیپور) با بالاترین سطح کارایی انجام دادند، ستایش میکنم.»
او ادعا کرد: «تلاشهای مهم آنها از ورود دهها قایق به منطقه جنگی جلوگیری کرد و تلاشها برای سلب مشروعیت از اسرائیل را خنثی نمود.»
منبع: النشره