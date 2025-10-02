باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شبکه افق اعلام کرد، در اقدامی بحث‌برانگیز، صفحه اینستاگرامی برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین» ـ مهم‌ترین برنامه شبکه افق با محوریت موضوع فلسطین ـ روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ توسط صهیونیست‌ها مسدود شد. این در حالی است که این برنامه از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و هم‌زمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفته و در آستانه ۲ سالگی خود قرار داشت.

«به افق فلسطین» طی این مدت با پوشش مستمر و چندساعته در بزنگاه‌های حساس همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه و عملیات‌های «وعده صادق»، توانست مخاطبان گسترده‌ای را پیدا کند. این برنامه با حضور کارشناسان و تحلیلگران برجسته، به بررسی تحولات فلسطین، درگیری‌های منطقه‌ای و راهبرد‌های جبهه مقاومت پرداخته و تصویری روشن از ایستادگی مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد.