پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴، صفحه اینستاگرامی برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین» در آستانه دو سالگی، توسط صهیونیست‌ها مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شبکه افق اعلام کرد، در اقدامی بحث‌برانگیز، صفحه اینستاگرامی برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین» ـ مهم‌ترین برنامه شبکه افق با محوریت موضوع فلسطین ـ روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ توسط صهیونیست‌ها مسدود شد. این در حالی است که این برنامه از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و هم‌زمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» روی آنتن رفته و در آستانه ۲ سالگی خود قرار داشت.

«به افق فلسطین» طی این مدت با پوشش مستمر و چندساعته در بزنگاه‌های حساس همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه و عملیات‌های «وعده صادق»، توانست مخاطبان گسترده‌ای را پیدا کند. این برنامه با حضور کارشناسان و تحلیلگران برجسته، به بررسی تحولات فلسطین، درگیری‌های منطقه‌ای و راهبرد‌های جبهه مقاومت پرداخته و تصویری روشن از ایستادگی مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد.

برچسب ها: شبکه افق سیما ، مردم غزه
خبرهای مرتبط
گره خوردن فرهنگ مقاومت با تار و پود نام ایران + فیلم
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
شما به دورهمی «به افق فلسطین» دعوت هستید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
«امپراتور بادها» جایگزین «افسانه جومونگ» شد
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت همسر علی آقامحمدی
آغاز پیش‌فروش بلیت جشنواره فیلم کودک و نوجوان از ۱۱ مهرماه
چگونه می‌توانیم یار امام زمان (عج) باشیم؟ + فیلم
تنها یک ثانیه تفاوت، برنده و بازنده مسابقه بزرگ «۱۰۰» را تعیین کرد + فیلم
معرفی رمان «کلارا و خورشید» نوشته کازوئو ایشی‌گورو + فیلم
صفحه اینستاگرامی «به افق فلسطین» که منادی درد‌های مردم غزه بود بسته شد
آخرین اخبار
صفحه اینستاگرامی «به افق فلسطین» که منادی درد‌های مردم غزه بود بسته شد
چگونه می‌توانیم یار امام زمان (عج) باشیم؟ + فیلم
تنها یک ثانیه تفاوت، برنده و بازنده مسابقه بزرگ «۱۰۰» را تعیین کرد + فیلم
معرفی رمان «کلارا و خورشید» نوشته کازوئو ایشی‌گورو + فیلم
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت همسر علی آقامحمدی
آغاز پیش‌فروش بلیت جشنواره فیلم کودک و نوجوان از ۱۱ مهرماه
«امپراتور بادها» جایگزین «افسانه جومونگ» شد
عذرخواهی سازندگان «پسران هور»/ قصدی برای خدشه به شأن دستگاه قضایی نداریم
۸۶ فیلم در رقابت اسکار بین‌المللی + فهرست
فیلم‌های پایان هفته تلویزیون؛ از آبی‌روشن تا خدای جنگ
هنوز با گذشت ۸ سال مردم من را جواد جوادی صدا می‌زنند
جبلی: آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و آینده‌ساز کشور است