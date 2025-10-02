باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه بینالمللی عکس «At this moment» با حضور ۲۳ عکاس از ایران، آلمان و انگلستان، روز شنبه ۴ اکتبر ساعت ۲۰:۳۰ در اسپانیا افتتاح میشود. این نمایشگاه مجموعهای از آثار متنوع هنرمندان ایرانی را به نمایش میگذارد که هر کدام روایت شخصی خود از «لحظه» را در قاب تصویر ثبت کردهاند.
هر عکس، مکثی است کوتاه در برابر گذر زمان؛ لحظهای که از فراموشی رها میشود و به حافظهای ماندگار بدل میشود. قاب تصویر نه تنها ثبت ایستای واقعیت، بلکه بازاندیشی در زمان، ادراک و تجربهی زیسته است.
در اینجا، در نمایشگاه عکس «در این لحظه»، تصویر فرصتی است برای زیستن دوبارهی همان دم کوتاه؛ لحظهای که در نگاه عکاس متوقف شده و در ذهن مخاطب دوباره زاده میشود.
برخی از آثار این مجموعه در قالب مستند، انتزاعی، طبیعت و نیز در فرمها و بیانهای گوناگون عکاسی شکل گرفتهاند. اما وجه مشترک همهی آنها، همان لحظهای است که در ذهن ثبتکننده حک شده و با ثبت عکاسانه به تجربهای قابلاشتراک بدل گشته است.
عکسهایی که میبینید متعلق به عکاسان ایرانی است که هر کدام تجربهی «در این لحظه»ی شخصیشان را در تصویر به نمایش گذاشتهاند. برخی از آنان نیز در حال حاضر خارج از ایران زندگی میکنند و در این نمایشگاه حضور دارند.
با سپاس از همکاری سوفیا هرناندز و فاطمه نهاری. آزاده علیزاده، نیلوفر ارزانی (لندن)، نیوشا آسمانبخش (شیراز)، بابک بردبار (برلین)، پرهام دادخواه (شیراز)، محمدامین دانشور (شیراز)، ستاره اسماعیلی (شیراز)، یاسین فاروقی (شیراز)، نفیسه گلستانی (شیراز)، کیانا حسنعلیزاده (شیراز)، مهدخت خدابنده (شیراز)، آرشین مداحان شیرازی (شیراز)، نگین مهر (شیراز)، قاسم معماری (شیراز)، سیده الهه موسوی (شیراز)، فاطمه نهاری (شیراز)، زهرا نجفی تیر شبانکاره (شیراز)، محمدحسین نیکوپور دیلمی (شیراز)، فاطمه پریدار (آمل)، زهرا شهنازی جهرمی (شیراز)، علیرضا توکلی (شیراز)، هیوا محمد رفیعینژاد (شیراز) و محمدعلی ظهیریزاده (آخن).
کیوریتوری این رویداد با همکاری مهگان فرهنگ، گروه فرهنگی آفرین و فاطمه نهاری انجام شده است. نمایشگاه «At this moment» فرصتی است برای مواجهه با نگاههای متنوع عکاسان به مفهوم زمان و تجربه زیسته در قاب تصویر.
خاطرنشان میشود؛ این نمایشگاه از ۴ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ به میزبانی گالری لئوکاده شهر مورسیا اسپانیا برگزار میشود.