باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ساحل سپهری راد سرپرست تیم تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نینتدانیب با دوز‌های صد و ۱۵۰ میلی‌گرم، به عنوان اولین تولید داخلی این دارو در کشور، به منظور درمان مستقیم فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF) و بیماری‌های بینابینی روند ریه معرفی شده است.

او افزود:  این دارو با هدف درمان فیبروز، بهبود عملکردی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران طراحی شده است. با تولید نینتدانیب در داخل کشور، وابستگی بیماران به مصرف داروی پرهزینه که بیش از ۱۰۰ دلار در ماه بوده، به پایان رسیده است. این موضوع نه تنها به بیماران ایرانی امکان دسترسی آسان به درمان‌های حیاتی را می‌دهد، بلکه نویدبخش استفاده از فناوری بومی در حوزه درمان‌های پزشکی است.

