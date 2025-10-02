باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: «معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط روسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد، از امروز، پنجشنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴، لازمالاجرا میگردد.
انعقاد این معاهده منعکسکننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزههای مورد علاقه دو کشور، بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است.
معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران-روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصههای مختلف مورد نظر طرفین میباشد.
این سند مهم با تعیین زمینهها و اولویتهای همکاری دو کشور، چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزههای گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی-فناوری، انرژی، سرمایهگذاری، دفاعی، فرهنگی و ... ترسیم میکند و بستر لازم برای هماهنگی و همافزایی در جهت تامین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بینالمللی و مواجهه با تهدیدها و چالشهای فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم میکند.
ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، از هیچ کوششی برای صیانت از چندجانبهگرایی و احترام به حقوق بینالملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمانها و ترتیبات چندجانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.»