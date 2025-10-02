باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابعی در واشنگتن و بیروت اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته در تلاش برای پیش‌برد طرح خلع سلاح حزب الله، ۲۳۰ میلیون دلار برای نیرو‌های امنیتی لبنان تصویب کرد.

یک منبع لبنانی آگاه می‌گوید که این بودجه شامل ۱۹۰ میلیون دلار برای نیرو‌های مسلح لبنان و ۴۰ میلیون دلار برای نیرو‌های امنیت داخلی است.

دستیاران دموکرات کنگره آمریکا نیز گفتند که این بودجه درست پیش از پایان سال مالی واشنگتن در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ماه) تصویب شده است.

در صورت صحت ادعای منابع، این بودجه در زمانی تصویب شده که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده و ادعا می‌کند که اولویت آن آمریکا است.

کابینه لبنان نیمه شهریور ماه از طرح خلع سلاح جنبش حزب‌الله حمایت کرده و گفت که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان اوایل مهرماه، در سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، تاکید کرد که این گروه اجازه خلع سلاح را نخواهد داد.

در همین حال، علیرغم توافقنامه آتش‌بس که در آذرماه سال گذشته بین رژیم صهیونیستی و لبنان امضا شده، این رژیم همچنان جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد. سازمان ملل اخیرا اعلام کرده که از زمان آتش‌بس تا کنون بیش از صد غیرنظامی در جنوب لبنان در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: رویترز