برخی منابع می‌گویند که آمریکا برای پیشبرد طرح خلع سلاح حزب‌الله لبنان، قصد دارد چندین میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابعی در واشنگتن و بیروت اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته در تلاش برای پیش‌برد طرح خلع سلاح حزب الله، ۲۳۰ میلیون دلار برای نیرو‌های امنیتی لبنان تصویب کرد.

یک منبع لبنانی آگاه می‌گوید که این بودجه شامل ۱۹۰ میلیون دلار برای نیرو‌های مسلح لبنان و ۴۰ میلیون دلار برای نیرو‌های امنیت داخلی است.

دستیاران دموکرات کنگره آمریکا نیز گفتند که این بودجه درست پیش از پایان سال مالی واشنگتن در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ماه) تصویب شده است. 

در صورت صحت ادعای منابع، این بودجه در زمانی تصویب شده که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده و ادعا می‌کند که اولویت آن آمریکا است. 

کابینه لبنان نیمه شهریور ماه از طرح خلع سلاح جنبش حزب‌الله حمایت کرده و گفت که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان اوایل مهرماه، در سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، تاکید کرد که این گروه اجازه خلع سلاح را نخواهد داد.

در همین حال، علیرغم توافقنامه آتش‌بس که در آذرماه سال گذشته بین رژیم صهیونیستی و لبنان امضا شده، این رژیم همچنان جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد. سازمان ملل اخیرا اعلام کرده که از زمان آتش‌بس تا کنون بیش از صد غیرنظامی در جنوب لبنان در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: کنگره آمریکا ، دولت ترامپ ، ارتش لبنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
حکومت‌های پادشاهی باعث نا امنی در جهان شده اند.
بخصوص در حوزه خلیج فارس...
پادشاهان فرسوده و اسقاطی کنار بکشند تا حکومت‌های جمهوری جایگزین شوند.
اگر هم که زبان خوش حالیشون نیست تا مردم با یورش به کاخهای پوشالی و طلایی شان حمله کنند و نابودشان کنند.
حکومت پادشاهی منسوخ شده...
۰
۰
