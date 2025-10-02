رئیس دانشگاه تهران ضمن تسلیت به خانواده دانشجوی فوت شده در حادثه انفجار آزمایشگاه، آخرین وضعیت دو دانشجوی مصدوم این دانشگاه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران پنجشنبه شب با حضور در بیمارستان شریعتی، ضمن همدردی با خانواده دانشجوی درگذشته این دانشگاه و بخاطر وقوع حادثه انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی و فوت و مصدومیت دانشجویان دانشگاه تهران با دانشگاهیان این دانشگاه همدردی کرد و در تشریح حادثه گفت: حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر یک کپسول در آزمایشگاه متالورژی منفجر شد و متاسفانه مهندس کلاته یکی از دانشجویان بسیار کوشا و علاقه‌مند این دانشگاه قبل از رسیدن نیرو‌های امدادی به رحمت خدا رفت و دو دانشجوی دیگر نیز در این حادثه دچار آسیب دیدگی شدند.

وی ادامه داد: پس از وقوع حادثه، آقای پارسی و خانم کفاش به موقع به بیمارستان اعزام شدند، اقدامات اولیه انجام شده و هم اکنون تحت درمان هستند.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه نگرانی‌های اولیه برطرف شده و آسیب‌دیدگی‌ها خیلی جدی نیست و مصدومان این حادثه آسیب مغزی و شکستگی ندارند و مقداری جراحت برداشته‌اند و همراه مقداری شوک که در حال مداوا هستند.

وی افزود: یکی از دانشجویان منتقل شده به آی‌سی‌یو و دانشجوی دیگر پس از انجام اسکن مجدد به آی سی یو منتقل می‌شود.

امید در ادامه در خصوص استاد این دانشجویان گفت: دکتر نیلی احمد آبادی نیز زمان وقوع حادثه به عنوان استاد این دانشجویان همراه آنها در آزمایشگاه حضور داشت و جراحات سطحی برداشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده مرحوم کلاته نیز در بیمارستان حاضر شدند و به آنها تسلیت می‌گوییم. اعلام می‌کنیم که ما برای اقدامات بعدی با خانواده ایشان هماهنگ هستیم و اقدامت بعدی را به اطلاع دانشجویان می‌رسانیم.

منبع: ایسنا