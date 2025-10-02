وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتصاب وزیر خارجه جدید قزاقستان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتصاب «یرمک کوشربایف» به سمت وزیر خارجه جمهوری قزاقستان را تبریک گفت و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

