وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی انتصاب وزیر خارجه جدید قزاقستان را تبریک گفت.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0633\u06cc\u062f\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc\u00bb \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0635\u0627\u0628 \u00ab\u06cc\u0631\u0645\u06a9 \u06a9\u0648\u0634\u0631\u0628\u0627\u06cc\u0641\u00bb \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0632\u0627\u0642\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0645\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.