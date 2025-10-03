باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - احمد جمشیدیان مدیر تیم فوتبال سپاهان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره کنار گذاشتن باشگاه موهون باگان سوپر جاینت هند، پس از عدم حضور در اصفهان برای بازی گروه C مقابل سپاهان از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: بله، ظاهرا به این صورت می‌شود که گروه ما با ۳ تیم در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا به کار خود ادامه می‌دهد. به هر حال‌ ای اف سی تصمیم گیری کرده و رای را صادر می‌کند. دیدار ما با تیم هندی صبح بازی از سوی‌ای اف سی لغو شد و پرونده به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارجاع شد.

جمشیدیان درباره اینکه باشگاه سپاهان از لحاظ حقوقی کار‌هایی را انجام داده است، گفت: نه، نیازی نیست که ما کاری انجام بدهیم. ما برای این مسابقه حاضر بودیم و ناظر و داور مسابقه هم به اصفهان آمده بودند و تا روز گذشته ناظر بازی در ایران بود و بعد از آن به کشورش برگشت. همه آمدند و شرایط را دیدند و در این ۲ روز هم ۲ بازی در ایران برگزار شد و تراکتور و استقلال میزبان بودند و مشکلی برای برگزاری مسابقات آسیایی در ایران نبوده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز عدم برگزاری بازی ما برابر تیم هندی را داد و پرونده را به کمیته انضباطی فرستاد.

مدیر تیم فوتبال سپاهان بیان کرد: طبق قوانین‌ ای اف سی که در سال‌های گذشته هم اجرا گذاشته شده بود، تیم هندی از جدول مسابقات حذف می‌شود، چون درخواست تیم هندی جهت برگزاری بازی در زمان و کشور دیگر در CAS رد شد و اگر اتفاق خاصی نیفتد نماینده هند از گروه حذف می‌شود و گروه ما ۳ تیمه به کار خود ادامه می‌دهد.

جمشیدیان درباره اینکه برگزاری بازی‌ها با ۳ تیم به ضرر یا به نفع تیم سپاهان است، گفت: در هر صورت از روز اول مشخص بود که تیم‌های سپاهان و الحسین شانس اصلی صعود از گروه C هستند و خیلی فرقی در شرایط کلی نمی‌کند. من فکر می‌کنم ما ۳ بازی دیگر داریم و باید هر ۳ بازی را ببریم تا به عنوان تیم سرگروه صعود کنیم.

مدیر تیم فوتبال سپاهان درباره دربی اصفهان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: هر ۲ تیم به اندازه کافی امتیاز جمع نکردند و بازی حساسی هست و هم ذوب آهن و هم ما به ۳ امتیاز دربی اصفهان نیاز داریم و این باعث می‌شود که بازی جذاب و خوبی شود. ذوبی ها فوتبال خوبی ارائه می‌دهند و ما امیدوار هستیم که با برد در دربی امتیازاتی که از دست دادیم را جبران کنیم.

او درباره اینکه مصدوم و محرومی در بازی دربی اصفهان دارید، گفت: ما ۵، ۶ بازیکن مصدوم داشتیم که بعضی از مصدومان ممکن است که به بازی دربی برسند، اما اینکه چه بازیکنانی در ترکیب اصلی باشند و چه بازیکنانی روی نیمکت باشند تصمیماتش با کادر فنی است. اما چیزی که مشخص است شاید میلاد زکی پور و وحدت هنانوف به بازی نرسند، اما مابقی نفرات بسته به درخواست کادر فنی بازی کنند. البته ما ۶ بازیکن مصدوم داریم که شاید ۳، ۴ بازیکن به دربی اصفهان نرسند، اما بعد از فیفا دی فکر می‌کنم تیم را کامل در اختیار داشته باشیم.

جمشیدیان درباره اینکه سید حسین حسینی دروازه بان سپاهان می‌تواند بازی کند، بیان کرد: خدا را شکر حسینی آماده هست. او بعد از مصدومیت در فیفا دی قبلی تقریبا یکی، ۲ هفته هست که تمرین می‌کند و شرایطش خوب هست و در اختیار کادر فنی است و اگر سرمربی تیم صلاح بداند او می‌تواند بازی کند.

مدیر تیم فوتبال سپاهان درباره اینکه شایعاتی مبنی بر بازگشت محمد رضا ساکت به این باشگاه شنیده می‌شود، گفت: بحث تغییر در مدیریت باشگاه اصلا وجود ندارد و در فضای مجازی صحبت‌هایی در مورد کمک و اضافه شدن ایشان به کادر مدیریتی باشگاه شده است، که حالا باید ببینیم که باشگاه و آقای ساکت چه تصمیمی در این باره می‌گیرند، اما تا جایی که اطلاع دارم بحثی در مورد تغییر مدیرعاملی وجود ندارد.

او درباره اینکه مشکل آلوز با باشگاه تراکتور حل شد، گفت: آلوز مشکلی برای همراهی تیم سپاهان ندارد و با ما هست، اما پرونده باشگاه تراکتور با بازیکن در فیفا در جریان است و اگر بخواهند پیگیری این پرونده را ادامه می‌دهند و این مربوط به خود بازیکن و باشگاه تراکتور است. مشکلی که برای باشگاه سپاهان وجود داشت، این بود که کارت بازی آلوز صادر نمی‌شد، با حکم کمیته انضباطی این مشکل برطرف شد و ایشان بازیکن سپاهان است.

جمشیدیان درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی دربی اصفهان گفت: پیش بینی نتیجه بازی سخت است، اما امیدوارم بتوانیم ۳ امتیاز را کسب کنیم.