باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز ۴ دیدار در شهرهای مختلف برگزار میشود و در حساسترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس پذیرای تیم فوتبال گل گهر سیرجان در ورزشگاه شهدای قدس است. بازی تیم فوتبال ملوان و خیبر خرم آباد به علت بارش شدید باران روز پنج شنبه لغو شد و قرار است این دیدار امروز برگزار شود.
تیم فوتبال پرسپولیس در چهارمین بازی خانگی خود در ورزشگاه شهدای قدس امشب برابر تیم گل گهر سیرجان صف آرایی میکند. سرخپوشان پایتخت در ۳ بازی خانگی خود ۳ تساوی به دست آوردند و در حسرت برد در خانه به سر میبرند و با ۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.
تساویهای متوالی پرسپولیس باعث شده است که هواداران و پیشکسوتان از عملکرد تیم خود ناراضی باشند و طرفداران سرخپوش در هر بازی شعارهای علیه رضا درویش میدهند و خواستار اخراج او از مدیرعاملی پرسپولیس هستند و آنها حتی بعد از تساوی برابر تیم ملوان شعار «حیا کن رها کن» علیه هاشمیان سر دادند.
به هر حال هاشمیان و بازیکنان پرسپولیس تحت فشار قرار دارند و آنها برای خروج از بحران باید ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم گل گهر را بگیرند تا طلسم نبردن هیا خود را در تهران بشکنند و دل هواداران خود را شاد کنند و از فشار خارج شوند.
وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس هم در نشست خبری از هواداران درخواست کرد که از اول تا انتهای بازی تیم را تشویق کنند چرا که حمایتشان در نتیجه گرفتن تیم تاثیر گذار است.
سرژ اوریه، اوستون اورونوف، محمد عمری، رضا شکاری، میلاد سرلک و محمدحسین صادقی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم پرسپولیس در بازی امشب نیستند، اما مابقی بازیکنان مشکلی ندارند.
اگر سرخپوشان بتوانند تیم گل گهر را در بازی امشب شکست بدهند در آن صورت به طور موقت به صد جدول لیگ برتر فوتبال صعود میکنند.
در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان هفته گذشته برابر تیم فولاد خوزستان به تساوی دست یافت و با ۸ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.
تیم فوتبال گل گهر که در ۷ فصل گذشته در لیگ برتر حضور داشته، هنوز در حسرت برد مقابل پرسپولیس هست و در ۵ دیدار اخیر برابر سرخپوشان شکست خورده است.
شاگردان مهدی تارتار به دنبال برد برابر تیم پرسپولیس هستند تا اولین پیروزی خود را مقابل سرخپوشان به دست آوردند و به صدر جدول صعود کنند.
امیر جعفری مدافع چپ گلگهر تنها غایب تیم گل گهر سیرجان در بازی امشب است.
جدال وحید هاشمیان و مهدی تارتار مربیان پرسپولیسی لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.
به هر حال باید دید پرسپولیس اولین برد فصل خانگیاش را در بازی امشب به دست میآورد و یا تیم گلگهر میتواند نخستین پیروزی اش را مقابل پرسپولیس کسب کرده و طلسم شکنی کند.
تیم فوتبال مس رفسنجان در وضعیت بحرانی به سر میبرد و بدون برد و با ۲ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
شاگردان رسول خطیبی برای خروج از بحران باید ۳ امتیاز بازی خانگی را به دست آورند تا از فشارها خارج شوند و از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.
به نظر میرسد اگر مس رفسنجان نتواند در بازی امروز پیروز شود در آن صورت رسول خطیبی از سرمربیگری این تیم برکنار میشود و جای خود را به مربی دیگری میدهد.
در آن طرف، تیم فوتبال پیکان هفته گذشته برابر تیم چادر ملو اردکان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۷ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارد.
خودروسازان فرصت دارند تا با برتری برابر تیم ته جدولی مس رفسنجان به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کنند.
تیم فوتبال آلومینیوم بعد از ۲ برد متوالی توانسته با ۶ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.
شاگردان مجتبی حسینی به دنبال پیروزی بازی خانگی برابر تیم شمس آذر هستند تا سومین برد متوالی خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورند و جایگاه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.
در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین با کسب ۵ تساوی متوالی و کسب ۲ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است. این تیم قزوینی با حکم کمیته انضباطی به علت دریافت نکردن مجوز حرفهای با کسر ۳ امتیاز فصل را شروع کرده است. همچنین این تیم قزوینی با ۷ گل زده گلزنترین خط حمله لیگ را دارد، اما ۷ گل خورده هم دارد.
به هر حال تیم شمس آذر قزوین به دنبال این هست که طلسم مساویهای متوالی خود را در این فصل بشکند، اما کار سختی جلوی تیم جوان و با انگیزه آلومینیوم پیش رو دارد.
شنبه ۱۲ مهر
فولاد مبارکه سپاهان - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۱۳ مهر
چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.