باشگاه خبرنگاران جوان -معصومه آقاپور علیشاهی پنجشنبه در نشست بررسی مسائل اقتصادی خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: خوزستان به عنوان پایلوت صادرات دیجیتال به کشور عراق انتخاب شده است.
وی افزود: این طرح با استفاده از ۲ پلتفرم معتبر تجارت الکترونیک میتواند زمینهساز درآمد دلاری و اشتغال ویژه برای زنان بدسرپرست و بیسرپرست استان شود.
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی تاکید کرد: ضرورت تغییر نگاه به انتصابات بانوان در بخش مدیریت استان از ۲ جنبه مقبولیت در جامعه و مدیریت نوین اهمیت فراوان دارد و باید سرعت و تعداد انتصابات زنان افزایش یابد تا به حداقل ۳۵ درصد از مدیران زن که در پایان دولت چهاردهم در نظر گرفته شده، دست پیدا کنیم.
آقاپور علیشاهی تصریح کرد: فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد و مردم همکاری لازم را با برنامههای اقتصادی خواهند داشت.
وی افزود: برنامه جامع و کامل طراحیشده توسط پارک فناوری خوزستان در حوزه اقتصاد باید به طور جدی پیگیری شود.
مشاور رییس جمهور به روند حرکت استان خوزستان در استفاده از بازار سرمایه اشاره و یادآوری کرد: جهتگیری سیاستهای استان باید از بانک محور به سمت اوراق محور تغییر یابد.
وی ادامه داد: هیچ مانعی برای استفاده از ظرفیت بورس کالا وجود ندارد چراکه این مساله میتواند تحرک مهمی در اقتصاد خوزستان ایجاد کند.
آقاپورعلیشاهی گفت: تسهیل صدور گواهی تولید برای بنگاههای کوچک و کارخانههای دارای محصولات متنوع ضروری است و باید تسریع شود تا تولیدکنندگان دچار مشکلات و تعطیلی نشوند.
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی خاطرنشان کرد: راهاندازی پرواز مستقیم آبادان-امارات و رفع مشکلات مربوط به خطوط پروازی از برنامههای مهم برای توسعه زیرساختهای حملونقل استان است که در دستور کار قرار دارد.
وی درخصوص موضوع گردشگری سلامت بیان کرد: میتوان با هماهنگیهای لازم و بودجههای بلاعوض ظرفیت این بخش را گسترش داد تا نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
آقاپور علیشاهی همچنین به ضرورت پیگیری مشکلات خدمات پرستاری در بیمارستانهای استان خوزستان اشاره کرد و افزود: این موارد در تهران و از طریق ارتباطات مستمر دنبال خواهد شد.
وی بر اهمیت تسهیل فرآیندهای اقتصادی در بنادر خوزستان از جمله کاهش عوارض بندری تا پایان دولت تاکید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، رونق بیشتری در تجارت و حمل و نقل استان به وجود آورد.
استاندار خوزستان نیز این نشست با اشاره به کلید خوردن فاز دوم پتروشیمی ماهشهر گفت: خوزستان به سمت تبدیل شدن به موتور محرک اقتصادی در حرکت است.
محمدرضا موالیزاده به ظرفیتهای چشمگیر خوزستان در حوزه نفت، کشاورزی و صنعت اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای مهم استان عدم فرآوری مناسب محصولات کشاورزی است که باعث ایجاد ارزش افزوده در استانهای دیگر میشود؛ بهعنوان مثال استان نیازمند راهاندازی پالایشگاه خرما است.
وی درباره مدیریت منابع آبی و چالشهای تنش آبی سال جاری گفت: با برگزاری ۳۵ تا ۴۰ نشست تخصصی، پیگیر موضوعات آب آشامیدنی، کشاورزی و حفظ حقابه تالابها بودیم تا تابستان پرچالشی را پشت سر بگذاریم.
استاندار خوزستان به رشد ۱۰ درصدی تولید میگوی استان و ظرفیتهای شیلاتی اشاره و بر ضرورت تطبیق گونههای آبزیان با بازار صادراتی تاکید کرد.
وی از صادرات صیفیجات به روسیه و پیگیری تبدیل فرودگاه دزفول به فرودگاه بینالمللی خبر داد و افزود: استان با مشکلات زیستمحیطی از جمله وجود بیش از ۳۰۰ فلر نفتی که باعث هدررفت منابع و آلودگی محیط زیست شدند مواجه است که امید است با تامین اعتبارات لازم، تا پایان سال این مشکلات رفع شوند.
موالیزاده به وضعیت زیرساختها در شهرهای آبادان، خرمشهر و مسجدسلیمان پرداخت و با وجود سابقه اقتصادی بالا، کیفیت زندگی در این مناطق را نیازمند بهبود دانست.
