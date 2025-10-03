وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ۸۶۰ طرح با هزینه ۴۴۰ هزار میلیارد ریال از سال قبل تاکنون در سراسر کشور بهره برداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری شامگاه پنجشنبه در بدو ورد به اهواز گفت: اخیرا در تهران همزمان ۱۶۸ طرح به بهره‌برداری رسید که اقدامات دولت جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری را به خوبی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۸۳۸ همت فعال است، افزود: خوزستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی گردشگری ایران، تمامی ظرفیت‌های ایران زمین از جمله گردشگری دریایی، کشاورزی و تمدنی را در خود جای داده و با همراهی استاندار سخت‌کوش استان، حرکت جدی برای توسعه گردشگری در این استان آغاز شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری دریایی مانند ورود کشتی‌های مسافری به خرمشهر نقطه شروعی برای رونق گردشگری دریا است که با تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا هم‌سویی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شمال خوزستان در شوشتر، دزفول و شوش افزود: این مناطق از قطب‌های تمدنی کشور به شمار می‌روند که در کنار گردشگری کشاورزی متنوع استان، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه ایجاد کرده‌اند.

صالحی امیری بیان کرد: تصویب دولت برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حاشیه سد‌ها و رودخانه‌ها، به خصوص رود کارون و شهر اهواز که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفته، نقطه عطفی در توسعه این بخش است.

وی افزود: گردشگری دفاع مقدس حوزه‌ای بی‌پایان است که با ثبت یادمان‌های جنگ تحمیلی، تاریخ مقاومت و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهارکرد: نزدیکی خوزستان به خلیج فارس و کشور‌های همسایه فرصتی برای توسعه گردشگری خانوادگی و عبور گردشگران با خودرو فراهم کرده و توافق‌هایی با عراق برای فعال کردن مرز‌های مشترک و توسعه گردشگری انجام است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده که خانواده‌ها بتوانند از آبادان و خرمشهر با کشتی به کشور‌های همسایه سفر کنند تا تجربه گردشگری دریایی به طور جدی تقویت شود.

صالحی امیری همچنین به ظرفیت‌های صنایع‌دستی و میراث فرهنگی ناملموس استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این صنایع جذاب و زنده امکان صادرات دارند و ثبت میراث ناملموس مانند موسیقی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هدف نهایی این فرآیند ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در خوزستان است تا تصویر استان تنها محدود به نفت و فولاد نباشد و فرهنگ و هنر جایگاه برجسته‌ای پیدا کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از همگرایی و وفاق در خوزستان خاطرنشان کرد: این رویکرد که مورد تاکید رئیس جمهور است، زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر خواهد بود.