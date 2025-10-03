باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امشب در هفته ششم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال گل گهر سیرجان می رود که سرژ اوریه، اوستون اورونوف، محمد عمری، رضا شکاری، محمدحسین صادقی و میلاد سرلک را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

هاشمیان اعتقاد به ترکیب ثابت دارد و تا بازیکنی مصدوم و محروم نشود حتی المقدور سعی می کند دست به ترکیب تیمش نزد. به نظر می رسد پرسپولیس مقابل گل گهر بدون تغییر در ترکیب اصلی خود روانه زمین مسابقه می شود.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل گل گهر به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پور علی گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد خدابنده لو، تیوی بیفوما، امید عالیشاه و علی علیپور