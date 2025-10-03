باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴)، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه عملکرد مدیران دولتی، تصریح کرد: خدماتی که در دولت ارائه شده و اعتباراتی که اختصاص یافته تنها بخشی از ماجراست؛ بخش مهمتر به عملکرد ما مدیران و کارمندان دولتی بازمیگردد. اگر مردم ناراضی هستند، باید به جای فرافکنی، به خود بازگردیم و اشکالات را در شیوه عملکردمان جستوجو کنیم.
رئیسجمهور اسلامی ایران با اشاره به خطبه ۱۶ نهجالبلاغه، خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرمایند در جامعهای که متقین حضور دارند، نابودی، تشنگی و بیبرکتی بیمعناست. این یعنی مدیریت درست، رفتار صحیح و عمل متعهدانه میتواند جامعه را از خشکسالی و فقر نجات دهد. اگر مردم از عملکرد ادارات ما ناراضی هستند، نمیتوان این نارضایتی را با بهانههای مختلف توجیه کرد؛ باید به عملکرد خود نگاه کنیم و پاسخگو باشیم.
پزشکیان با استناد به آیهای از قرآن کریم، یادآور شد: کسانی که هنگام مرگ مورد پرسش قرار میگیرند و خود را مستضعف میدانند، پاسخ خواهند شنید که مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن هجرت کنید؟ پناهگاه این افراد جهنم است و بد سرانجامی است. این آیه نشان میدهد هیچ توجیهی از ما پذیرفته نخواهد شد؛ ما مسئول و موظف به تلاش برای حل مشکلات هستیم.
رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به مسئولیت مضاعف دولت و مجلس در شکلگیری تورم، گفت: یکی از عوامل اصلی تورم، همین توسعه بدون پشتوانه مالی است. ما در شرایطی که پول نداریم، توسعه تعریف میکنیم، سپس برای تأمین هزینهها پول چاپ میکنیم و این یعنی تورم. نتیجه این تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آنهاست. باید در اندازه توان مالیمان سفره بگسترانیم و از ریختوپاش و توسعه بیمورد خودداری کنیم.
پزشکیان خطاب به مدیران استان تأکید کرد: اگر بیمارستان، مدرسه، اداره و ساختمان داریم، اما مردم از ما ناراضی هستند، این یعنی نقص در عملکرد. اگر به حساب و کتاب روز قیامت باور داریم، باید بتوانیم در برابر خدا پاسخگو باشیم. وقتی میگوئیم «مالک یوم الدین» باید بدانیم که آن روز، روز حسابرسی از رفتارها، هزینهکردها و تصمیمات ما است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ مدیری نباید خود را عقل کل بداند، افزود: ممکن است من راه حل یک مشکل را ندانم، اما در بین ما کسانی هستند که میدانند. باید از ظرفیت دیگران استفاده کنیم و از کمک خواستن نهراسیم. نباید منشأ کمک را بر اساس قوم، مذهب، جنسیت یا حزب بسنجیم؛ اگر کسی میتواند مشکلی را حل کند، باید از او بخواهیم همراهی کند.
رئیسجمهور اسلامی ایران یادآور شد: همانطور که برای درمان بیماریمان سراغ پزشک متخصص میرویم، برای درمان مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باید از انسانهای متخصص بهره بگیریم. اگر چشمانداز بلندی داشته باشیم، میتوانیم به رشد و تعالی برسیم. قرآن کریم با اشاراتی به آسمان، زمین و نفس انسان، افقی عظیم در برابر بشر ترسیم میکند تا خود را در مسیر کمال و تعالی قرار دهد.
پزشکیان در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت انسجام و وحدت در مسیر حل مشکلات کشور تصریح کرد: باید با تمام توان تلاش کنیم و با توکل به خدا و در سایه رهنمودهای رهبری، بر مشکلات غلبه کنیم. همه شما مدیران عزیز باید با عزمی راسخ، بهدور از بهانهجویی و با روحیه همکاری و مسئولیتپذیری، برای حل ریشهای مشکلات اقدام کنید. هیچ چیز جز عزم ملی و تکیه بر قدرت الهی نمیتواند ما را نجات دهد. هرکس در این مسیر سهمی دارد و باید پاسخگو باشد. ما هم با همه توان در کنار شما خواهیم بود و از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
منبع: ایرنا