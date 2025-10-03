معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن نجفی‌خواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه شامگاه پنجشنبه در نشست زمینه ثبت بازار جهانی اراک، با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی، اظهار کرد: هرچند توسعه زیرساخت‌ها در حوزه فرهنگ از اولویت‌های دولت است، اما توجه به خود هنرمندان، به‌ویژه آنان که در مسیر فعالیت دچار حادثه شده‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و امید است با استفاده از ظرفیت‌های فرابخشی، بتوان وضعیت هنرمندان را ارتقا داد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت با برگزاری جلسات منظم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر بهبود جایگاه اجتماعی و معیشتی هنرمندان گام برمی‌دارد.