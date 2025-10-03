باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمود اتابک زاده جانشین فرمانده انتظامی قصرقند سیستان و بلوچستان از تیراندازی به سمت یک واحد گشت موتوری پلیس که در حال عزیمت به مأموریت امدادخواهیِ شهروندی بود، خبر داد و گفت: در پی این اقدام، یک مامور پلیس مجروح که به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: در این اقدام کور تروریستی، یکی از شهروندان که در حال تردد بود، مورد اصابت گلوله از سوی تروریست‌ها قرار گرفت و متاسفانه فوت کرد.

جانشین فرمانده انتظامی قصرقد گفت: تلاش برای دستگیری عامل یا عوامل این جنایت ادامه دارد که نتیجه اقدام به اطلاع خواهد رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان،