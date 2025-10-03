تیم‌های رم و ناتینگهام فارست در هفته دوم لیگ اروپا شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ اروپا دیشب با برگزاری هر ۱۸ مسابقه به پایان رسید در مهمترین مسابقه رم شبی کابوس‌وار را در ‏المپیکو پشت سر گذاشت و با شکست ۱–۰ برابر لیل، سه امتیاز ‏حساس را از دست داد. ‏ تیم ایتالیایی با وجود فشار بی‌امان روی دروازه حریف، در نهایت به ‏سد محکم دروازه‌بان لیل، اوزر برخورد کرد؛ سنگربانی که سه بار پیاپی ‏ضربات پنالتی جالوروسی را مهار کرد و شب تاریخی برای فرانسوی‌ها ‏رقم زد‎. ‎ تنها شش دقیقه از بازی گذشته ‏بود که آرنار هارالدسون از موقعیتی درون محوطه رم استفاده کرد و ‏توپ را خونسردانه به تور دروازه جالوروسی دوخت. این گل جریان ‏مسابقه را تغییر داد و رم موقعیت‌های زیادی را ایجاد کرد.

لحظه طلایی مسابقه ۱۰ دقیقه مانده به پایان از راه رسید؛ جایی که با ‏دخالت‎ ‎وی‌ای‌آر، پنالتی به سود میزبان اعلام شد. اما صحنه‌ای ‏باورنکردنی رقم خورد: دووبیک پشت توپ ایستاد و اوزر ضربه‌اش را ‏گرفت. داور دستور به تکرار داد و بار دوم هم اوزر موفق بود. بار دیگر ‏صحنه تکرار شد، این بار سوله ضربه زد و باز هم اوزر توپ را گرفت. ‏سه پنالتی متوالی و سه ناکامی بزرگ‎. ‎در نهایت، تلاش‌های رم بی‌ثمر ماند و لیل با یک گل ارزشمند المپیکو ‏را ترک کرد و ۶ امتیازی شد. شاگردان گاسرپرینی هم ۳ امتیازی ماندند.

در دیگر دیدار‌های همزمان مهم، ناتینگهام فارست سه بر دو در خانه از میتلند دانمارک شکست خورد تا نتایج ضعیف این تیم پس از آمدن آنژه پوستکوگلو ادامه داشته باشد. این سرمربی از زمانی که بجای نونو اسپریتو سانتو هدایت ناتینگهام رو به عهده گرفت موفق به کسب پیروزی نشد و ناتینگهام هشتمین بازی بدون بردش رو پشت سر گذاشت. استون ویلای انگلیس با دو گل میزبان فاینورد هلند را شکست داد، بولونیا ایتالیا در خانه مقابل ‏فرایبورگ آلمان ۱-۱ متوقف شد. بران نروژ در خانه خودش ۱-۰ مغلوب ‏اوترخت هلند شد. سلتیک در اسکاتلند با دو گل از براگای پرتغال ‏شکست خورد. ‏ فنرباغچه با هدایت سرمربی جدیدش تدسکو در استانبول نتیجه ‏خوبی به دست آورد و نیس فرانسه ۲-۱ شکست داد. لودوگراتس هم ‏در خانه مقابل بتیس ۲-۰ شکست خورد و بازل با دو گل اشتوتگارت رو شکست داد.

برچسب ها: لیگ اروپا ، رم
