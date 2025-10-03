\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 (\u0633) \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n