حال‌‌وهوای حرم حضرت معصومه(س) در شب وفات + فیلم

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور گسترده زائران در حرم این بانو برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه (س) در شب شهادت بانوی کرامت میزبان زائران و ارادتمندانی بود که برای عزاداری در این مکان مقدس حاضر شدند.

 

