باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «محمد نزال» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر در دوحه گفت: «حماس در حال بحث جدی در مورد این طرح است، فارغ از اشکالات و محذورات زیادی که داریم.»

او گفت که حماس در جستجوی تفاهم‌هایی «دور از فشار زمان و تهدیدها» جدی است.

نزال گفت که حماس مشورت‌های داخلی و خارجی در مورد این طرح را با جناح‌های فلسطینی، شخصیت‌های مستقل و میانجی‌ها آغاز کرده است.

وی افزود: «پاسخ نهایی، منافع مردم فلسطین و تغییر استراتژیک آرمان فلسطین را در نظر خواهد گرفت.»

در ۲۹ سپتامبر، کاخ سفید یک طرح برای غزه صادر کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه، به دنبال یک برنامه جامع برای بازسازی و ساماندهی مجدد وضعیت سیاسی و امنیتی این منطقه شد.

این طرح در پی تبدیل غزه به منطقه‌ای عاری از سلاح، با یک مکانیزم حکومتی انتقالی است که مستقیماً توسط ترامپ از طریق یک نهاد بین‌المللی جدید tasked with نظارت بر اجرا، نظارت خواهد شد.

این طرح شامل آزادی تمامی اسرای اسرائیلی در ظرف ۷۲ ساعت از تصویب، در ازای آزادی صد‌ها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل است.

طرح مذکور متضمن توقف خصومت‌ها، خلع سلاح مقاومت فلسطین و خروج تدریجی اسرائیل از غزه است که توسط یک مرجع تکنوکرات تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی به رهبری رئیس‌جمهور آمریکا اداره خواهد شد.

ترامپ گفت که به حماس «سه یا چهار روز» فرصت می‌دهد تا به پیشنهاد او برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله در غزه پاسخ دهد.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۶۶،۲۰۰ فلسطینی شده است که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بار‌ها هشدار داده‌اند که این منطقه در حال غیرقابل سکونت شدن است و گرسنگی و بیماری به سرعت در حال گسترش است.

