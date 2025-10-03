رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه در محور‌های شمالی کشور در روز جمعه ۱۱ مهرماه خبر داد و جزئیات محدودیت‌ها در آزادراه تهران–شمال، محور هراز و محور فشم را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به تدابیر ویژه پلیس برای مدیریت ترافیک روز جمعه در محور‌های شمالی کشور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در محور‌های پرتردد اعمال خواهد شد.

وی در تشریح محدودیت‌های ترافیکی محور آزادراه تهران–شمال و چالوس اظهار داشت:

از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز جمعه، تردد خودرو‌ها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس محدود می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله (انت‌های شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰، محور از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود.

به گفته سرهنگ شیرانی در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از موعد اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محدودیت‌های محور هراز نیز گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه (۱۱ مهر) ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش بار ترافیکی، به صلاحدید پلیس، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روز‌های پنجشنبه و جمعه اعمال می‌شود.

سرهنگ شیرانی همچنین به محدودیت‌های محور فشم اشاره کرد و افزود: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت یک‌طرفه در انتهای محور (از پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: ضروری است هم‌وطنان با پرهیز از شتاب در سفر و همکاری با عوامل پلیس، ما را در تأمین ایمنی و آرامش تردد در جاده‌های کشور یاری کنند.

کیفیت هوای تهران قابل قبول است
